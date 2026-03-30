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中银香港纯利401.21亿元 全年派息增长6.8%

股市
更新时间：21:23 2026-03-30 HKT
发布时间：21:23 2026-03-30 HKT

中银香港（2388）公布去年全年业绩，纯利401.21亿元，按年增长4.94%；每股基本盈利3.7947元；派末期息1.255元，连同前3次中期息，全年共派2.125元，按年增长6.8%。派息比率为56%，提升1个百分点。

本港写字楼及零售商铺仍受压

期内，贷款及其他帐项减值准备净拨备按年增加近66.8%至82.5亿元。副总裁兼风险总监徐海峰表示，本港写字楼、零售商铺当前空置率仍较高，该行将持续关注市场和客户动态，严格监控高风险组合，并指中银资产质量整体保持稳健，拨备充足。

他指，去年的情况因商业房地产市场疲弱导致部分客户评级下调、存量不良贷款现金流恶化，以及对特定资产组合加压拨备所致，料今年不良贷款率仍有小幅上行压力，但将持续优于市场平均水平，若环球经济无大幅波动，信贷成本有望较去年回落。

期内，净利息收入按年增长1.1%至529.11亿元；净息差1.4厘，下跌6个基点，主要由于市场利率下行，令资产收益率受压。徐海峰指出，虽然去年第四季的息差有所反弹，但今年第一季已有所下降，今年的息差仍面临压力。

中东敞口很小

中东方面，徐海峰认为，中东局势紧张确实为油价带来波动，但中银在中东的敞口很小，整体风险可控。

副董事长兼总裁孙煜表示，香港经济挑战与机遇并存，私人消费有望稳步复苏，创新科技与基础设施投资保持活跃，地产相关投资或触底反弹，香港「安全港」属性在中东局势不确定性下进一步凸显，有望吸引更多资金流入。他又指，战事使得美元利率或将在短期内维持相对高位，港元利率全年下行速度预计将放缓。

展望今年的新增贷款增长表现，副总裁王化斌预期，虽然仍有不稳定因素，但受惠港元流动性充裕，有助港美息差表现，相信有助带动港元贷款增长。

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