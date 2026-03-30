中行纯利增2.2％ 派末期息0.1169元

中国银行（3988）公布，去年录得股东应占净利润2430.21亿元（人民币，下同），按年增长2.2%，每股基本盈利0.74元，减派末期息3.9%至0.1169元，连同中期息，全年合共派息0.2263元，按年减6.6%。

净息差收窄14个基点

期内，中行实现净利息收入4407.05亿元，按年减少1.8%。净息差1.26%，按年收窄14个基点，主要受境内人民币贷款市场报价利率（LPR）下调以及外币市场利率下降等因素影响，生息资产平均收益率下降49个基点。手续费及佣金净收入则上升7.4%至822.37亿元。

副行长刘承钢表示，下半年该行的外币净息差已企稳回升，整体净息差与上半年持平，下半年净利息收入与去年同期和上半年比较都实现了正增长。他预计今年净息差降幅将大幅收窄，净利息收入有望实现正成长，主要透过优化资产负债基本盘以有效控制人民币息差收窄、优化全球化服务体系以保持外币业务息差总体稳定，以及利率定价管理精细化来实现。他指目前市场对美元降息预期已大降，该行对资产负债管理已做了前瞻性和动态的安排。美元进一步降息对其不利影响基本上已消除。同时，该行会密切关注港币美元息差的变化对中行的影响，加强利率敏感性的管理。

中行去年的资产减值损失为1030.87，按年微升0.4%。截至年底，不良贷款总额2880.36亿元，比上年末增加192.55亿元；不良贷款率1.23%，下降0.02个百分点。不良贷款拨备覆盖率200.37%，下降0.23个百分点。

有信心保持资产质量稳定

副行长武剑称，有信心今年保持资产质量稳定。境内公司类贷款不良率已连续7年下降，个人类贷款新增不良贷款自去年下半年起逐季改善，境外不良余额与不良率实现双降。房地产市场处于新旧模式转换期，阶段性风险已反映在去年的资产质量数据中，后续将随风险出清趋于平稳运行。他坦言个人贷款业务在宏观经济周期调整和就业结构变化背景下，今年仍将面临一定资产质量压力。而境外资产质量受美国关税政策反复及地缘冲突加剧影响，部分地区商业地产持续低迷，构成新增管控挑战。为保证资产质量，该行今年将采取强化风险管控的措施，包括优化信贷结构、坚持新增不良贷款与清收处置双向精细化管控、重塑全球化全面风险管控体系等。