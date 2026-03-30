比亚迪据报有信心实现150万辆出口目标 较原先多15%
更新时间：15:34 2026-03-30 HKT
发布时间：15:34 2026-03-30 HKT
发布时间：15:34 2026-03-30 HKT
据彭博引述消息报道，比亚迪（1211）在一场分析员简报会上表示，今年出口额可能会比先前目标高出15%，并有信心实现150万辆的出口目标，高于今年1月公布的130万辆目标。
海外销量已成亮点之一
报道提到，虽然比亚迪超越Tesla成为全球最畅销的电动车制造商，但其业绩却令人失望，包括四年来首次出现年度利润下滑。然而，比亚迪对出口前景依然乐观，去年海外销量亦突破100万辆，成为在国内销售停滞不前下，近期为数不多的亮点之一。
花旗更预计，比亚迪在中国的汽车销售将在第一季出现亏损，意味公司将完全依赖出口来维持其核心汽车业务的利润。
最Hit
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
2026-03-29 14:48 HKT
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
2026-03-29 11:00 HKT