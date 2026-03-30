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比亚迪据报有信心实现150万辆出口目标 较原先多15%

股市
更新时间：15:34 2026-03-30 HKT
发布时间：15:34 2026-03-30 HKT

据彭博引述消息报道，比亚迪（1211）在一场分析员简报会上表示，今年出口额可能会比先前目标高出15%，并有信心实现150万辆的出口目标，高于今年1月公布的130万辆目标。

海外销量已成亮点之一

报道提到，虽然比亚迪超越Tesla成为全球最畅销的电动车制造商，但其业绩却令人失望，包括四年来首次出现年度利润下滑。然而，比亚迪对出口前景依然乐观，去年海外销量亦突破100万辆，成为在国内销售停滞不前下，近期为数不多的亮点之一。

花旗更预计，比亚迪在中国的汽车销售将在第一季出现亏损，意味公司将完全依赖出口来维持其核心汽车业务的利润。
 

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