13厘息乱世避险佳品｜唐牛

在战火未完下，港股近期小涨大回，继续向下寻底，要么买淡仓对冲，要么减仓咬紧牙关同步过冬，现金持仓配合耐性，总有一日会雨过天青。

幸好本栏持仓近日偶有佳作，算是苦中一点甜。莎莎（178）上周五终于突破多顶阻力0.66元，希望可击破下一阻力0.74元；《星市攻略》提过嘅GO股东曜药业（1875），上周五同步破关，再创GO后新高，逐步推高止赚，又是一块好胶布。

现金水平高过市值

本栏另一爱股味千（538）上周五公布业绩，成功扭亏为盈赚2,841万元人民币，最大惊喜为除了末期息7.9仙外，还有特别息3.4仙，以庆祝进军香港30周年。现价计股息率达13厘。最新现金水平17亿元人民币，较市值不足10亿港元高出一大截，说穿了又是乱世避险佳品。

唐牛

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