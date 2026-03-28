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4新股暗盘「报捷」德适帐面倍赚 华沿机器人仅扬一成

股市
更新时间：09:22 2026-03-28 HKT
发布时间：09:22 2026-03-28 HKT

提供中医服务的同仁堂医养（2667）因市况等因素，而急煞上市计划，令下周一挂牌的新股减至4只。不过，该4股昨日齐于三大暗盘场「报捷」，当中专注于医学影像产品的德适（2526）表现最好，收市升94.7%至101.5%不等，一手50股帐面劲赚4685元至5025元。

工业协作机器人制造商华沿机器人（1021）表现最差，于三大暗盘场收市涨5.4%至10.4%，一手200股帐面赚182元至354元。

同仁堂医养急煞上市

同仁堂医养开市前公布，经考虑包括现行市况在内的多项因素，现已决定延迟上市及退回申请股款，但强调仍致力于适时完成全球发售及上市。该公司是次上市集资最多近9亿元，中金为保荐人。翻查富途证券的应用程式显示，同仁堂医养在截飞前已多次被「抽飞」。

傅里叶以下限40元定价

有两只新股紧接下周二上场，根据辉立证券客户的分配显示，功放音频晶片及触觉反馈晶片供应商傅里叶（3625）以招股价下限40元定价，抽800至1000手便稳中一手，「顶头槌飞」获派2至3手。内地铜质文创产品生制商铜师傅（664）同样以招股价下限60元定价，抽40至45手便稳中一手，没有「顶头槌飞」。

另一边厢，软银有份投资的内地农业机械人公司极飞科技近日提交上市申请，传出可能集资2亿美元。

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