建行全年派息减3.5% 交行大削14% 国有行仅工行增派息：冀上调分红比率

国有商业银行中先有3间昨日齐齐公布年度业绩，工商银行（1398）去年赚最多，全年股东应占净利润3685.62亿元（人民币，下同），按年增长0.7%，惟盈利增幅逊建设银行（939）及交通银行（3328）。派息方面，工行、建行及交行分别派末期息每股0.1689元、0.2029元及0.1684元；全年派息计，工行暂为唯一增派息的国有商业银行，建行及交行均减全年派息，交行减幅更达14.3%。

工行全年派息0.3103元 增0.7%

工行行长刘珺表示，该行的资本规划及分红安排将根据市场作出动态调整，倘若资本市场有呼声，希望进一步上调分红比率，工行作为市场风向标，定会「急市场所急，想市场所想」。该行将密切观测资本市场变化及需求，适时调整分红安排。工行去年连同中期息全年派息0.3103元，按年升0.7%，派息比率为31%。

建行股息少派3.5% 交行大减14%

建行去年录得股东应占净利润3389.06亿元，按年升近1%，全年派息0.3887元，按年减少3.5%。交行的股东应占净利润为956.22亿元，按年升2.18%，升幅好过工行和建行，但全年派息减少14.3%至0.3247元。

期内，工行的利息净收入按年跌0.4%至6351.26亿元，手续费及佣金净收入升1.6%至1111.71亿元。建行的利息净收入跌2.9%至5727.74亿元，手续费及佣金净收入升5.1%至1103.07亿元。至于交行，其利息净收入却升1.9%至1730.75亿元，手续费及佣金净收入升3.4%至381.83亿元。

净息差持续受压 下行幅度料续缓

内地银行净息差持续受压，去年工行的净息差收窄14个基点至1.28%，建行更收窄17个基点至1.34%，而交行则收窄7个基点至1.2%。工行副行长姚明德预料，今年该行净息差下行幅度将持续趋缓，利息净收入有望转正。

建行首席财务官生柳荣(左一) 指将持续优化资产负债结构，有信心今年进一步缩窄净息差收窄幅度。

建行首席财务官生柳荣指，监管持续强调完善市场化利率形成与传导机制、降低银行负债成本，该行又将持续优化资产负债结构，有信心今年进一步缩窄净息差收窄幅度。交行执行董事、副行长周万阜指，今年贷款利率仍有下行压力，惟负债定价将带来利好，预期全年净息差能保持企稳向好趋势。

不良贷款率均微降0.03个百分点

截至去年底，工行、建行的不良贷款率同为1.31%，交行则为1.28%，三行该比率按年均降0.03个百分点。

交行副行长顾斌预期，今年的资产品质管控还面临一定压力，因此将重点关注个人还款能力下降、市场需求下降等因素，对零售信贷和小型企业的影响，以及房地产领域的相关风险。建行副行长李建江称，当前零售风险管控仍是重点，随着各项机制举措进一步落实，有信心保持零售信贷资产质量总体稳定。

招行去年多赚1.2% 派末期息1.003元

另外，招商银行（3968）公布，去年纯利1501.81亿元，按年增长1.2%，派末期息1.003元。