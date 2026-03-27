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国有内银股2025年业绩出炉 工行建行多赚1% 净息差进一步受压

股市
更新时间：18:42 2026-03-27 HKT
发布时间：16:55 2026-03-27 HKT

国有银行陆续公布2025年业绩，工商银行（1398）去年净利润3685.6亿元（人民币，下同），按年增加0.7%。末期息每股0.1689元，按年增加2.6%，全年共派0.3103元，按年多派0.7%，派息比率31%。

期内工行总收入8013.95亿元，当中利息净收入6351.26亿元，减少0.4%，净息差1.28%，按年收窄0.14个百分点，主要受’受贷款市场报价利率（LPR）下调、存款期限结构变动等因素影响。而手续费及佣金净收入1111.71亿元，增加1.6%。

建行多赚1% 全年派息减4%

建设银行（939）公布，去年净利润3389.06亿元，按年微增0.99%，派末期息每股0.2029元，连同中期息全年共派0.3887元，按年减少3.6%。

建行去年经营收入7408.71亿元，按年升1.7%。其中利息净收入5727.74亿元，跌2.9%，净息差降至1.34%；手续费及佣金净收入升5.1%至1103.07亿元。

交行多赚2% 股息少派14%

交通银行（3328）去年净利润956.22亿元，按年增长2.2%。末期息0.1684元，减少14.5%，全年共派0.3247元，按年少派14.3%。

期内交行净经营收入2656亿元，按年增长2.1%，当中利息净收入1730.75亿元，增加1.9%，净息差1.2%，收窄0.07个百分点。手续费及佣金净收入 381.83亿元，增长3.4%。

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