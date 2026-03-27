龙湖全年纯利跌90%不派息 料今年业绩将触底 整体内房止跌回稳

龙湖集团（960）去年全年纯利10.22亿元（人民币，下同），按年下跌90.2%，每股基本盈利15分，不派末期息，2024年派末期息0.1元。

期内收入约973.09亿元，按年跌23.7%，其中地产开发业务收入705.4亿元，营运业务收入为141.9亿元，服务业务收入125.8亿元；营运及服务业务收入合计为267.7亿元，占总营业收入27.5%。

市场跌幅有望大幅收窄

龙湖董事会主席兼首席执行官陈序平于业绩会上表示，内房行业经历五年深度调整，新房开工量较最高峰值下降七成、新房成交量下降五成，二手房价格回调近四成，调整幅度相当大，加上稳楼市政策持续加码，最新数据显示今年首季热点城市二手房成交量已现回稳，部分区位优越的改善型新房项目出现热销，预期今年整个房地产市场可望大幅收窄跌幅，实现止跌回稳。

龙湖主席兼首席执行官陈序平预期，今年整个内房市场可望大幅收窄跌幅，实现止跌回稳。

负债减少 力争今年实现100亿经营现金流

截至2025年底，龙湖综合借贷总额为1,528.1亿元，较前一年末下降235.1亿元；在手现金为292.0亿元。陈序平表示，龙湖自2022年下半年起主动降负债，三年半累计压降有息负债约600亿元，供应链融资已清零，连续三年经营现金流为正，今年公司的开发业务仍将聚焦存货去化与存量资产激活，辅以少数优中选优的增量投资；集团层面以经营性现金流驱动增长，力争全年实现50至100亿元经营现金流，并继续以经营性物业贷置换短期融资。

今年将还清境内债

他还说，今年公司信用融资到期仅60亿元，较去年220亿元大幅减少，同时将于2026年底全部还清所有境内债，仅余少量海外银团及美元债于2027至2029年有序兑付，将会继续将债务安全作为首要发展策略。

预期营运及服务业务利润增长逾10%

陈序平强调，预期今年公司营运及服务业务利润增长超过10%，迈向百亿元规模，并估计最迟至2028年，公司营运及服务收入将超过地产开发收入，此举标志著公司的债务结构彻底完成转型。

系统性修复利润模式开启

去年核心税后利润率为负2.4%，核心权益后利润率为负1.7%。龙湖执行董事兼首席财务官赵轶表示，去年公司出现首次核心权益亏损，主要受地产开发市场量价持续下行大环境的影响，开发业务销售毛利率明显承压，预期此压力将在2025至2026年结算周期集中体现。他续指，由于龙湖已成功度过2025年债务高峰期，加上系统性修复利润模式开启，即开发业务逐步减亏，营运及服务业务维持稳健两位数的增长，预计公司的业绩将于2025至2026年触底，2027年起恢复增长。

拿地严守投资刻度与纪律

谈及未来的拿地模式，龙湖执行董事兼地产开发航道总经理张旭忠表示，龙湖将始终坚持财务安全第一，内部明确「保兑付」优先级高于新增投资，去年全年龙湖在上海、深圳、成都、苏州、重庆等核心城市获取7幅优质土地，总建面38万平方米，新增货值约82亿元，截至2025年底，总土储逾2200万平方米，货值超过2000亿元，其中一二线城市土储比例超过七成，未来将继续严守投资刻度与纪律。此外，公司亦会重点关注未开发的土地及换地机会，盘活存量结构，并根据市场动态保持弹性供货节奏，确保每一笔投资都切实转化为公司价值。