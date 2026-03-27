恒指低开87点 中芯绩后跌2% 比亚迪升半成｜港股开市

美伊战争拉锯战持续，美股市场集体下跌，道指跌470.12点，跌幅为1.01%，报45959.37点；纳指跌521.74点，跌幅为2.38%，报21408.08点；标普500指数跌114.78点，跌幅为1.74%，报6477.12点。纳指目前较于2025年10月29日的历史高点累计跌幅已超过10%；反映中国概念股表现的金龙指数跌2.55%，报6721点。

美国总统特朗普表示，将对伊朗重新开放霍尔木兹海峡的最后期限延长至4月6日，并表示美伊之间协议的谈判进展非常顺利。此次是特朗普发出袭击威胁后第二次延期，他上周六称表示只给伊朗48小时。

惟《华尔街日报》引述消息指，伊朗并没有如「请求」美方将空袭伊朗能源设施再推迟10天，并尚未对美方所提结束战事「15点计划」作出最终答复。另外，美国国防部正在制定针对伊朗的「致命一击」军事方案，当中包括可能使用地面部队及开展大规模轰炸。

重磅科技股普遍下跌英伟达跌4.16%、Alphabet跌3.44%、微软跌1.37%、亚马逊跌1.97%、台积电跌6.22%、博通跌2.95%、特斯拉跌3.59%、Meta跌7.96%；仅苹果上涨0.11%。

受到大盘及谷歌TurboQuant AI压缩算法得影响，美光已连续第6个交易日下跌，收盘跌6.97%；闪迪亦下跌11.02%、希捷跌8.33%、西部数据跌7.7%。

港股方面，恒指低开87点，开报24768点。快手（1024）跌1.32%；美团（3690）绩后跌0.63%；腾讯（700）跌0.89%；小米（1810）跌0.43%。

比亚迪绩前高开4.97%；宁德时代（3750）升4.06%。

海尔智家（6690）绩后跌3.51%，集团收入人民币3023.29亿元，同比增长5.7%; 股东应占溢利195.53亿元，同比增长4.39%。

中芯（981）绩后跌1.98%，2025年净利润50.41亿元，较同期增长36.3%。

北水动向方面，周一南下资金净买入港股33亿港元。盈富基金(2800)、中国海洋石油（883）、快手（1024）分别获净买入13.76亿港元、10.99亿港元、9.11亿港元；阿里巴巴(9988)、中芯国际(981)、中国移动（941）分别遭净卖出9.98亿港元、5.23亿港元、3.73亿港元。