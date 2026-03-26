美团上季经调整转蚀151亿人币逊预期 指外卖亏损远低于对手 市占率60%以上

美团（3690）2025年第四季收入920.96亿元（人民币，下同），按年增4.1%，符合预期；经调整亏损150.8亿元，逊于市场预期的129.6亿元。

全年业绩方面，集团此前已发盈警，预期全年净亏损介乎233亿至243亿元，最终录得亏损233.55亿元，接近下限水平。收入3648.55亿元，按年增长8.08%；经调整亏损净额186.48亿元，2024年同期则录得经调整溢利净额437.72亿元。集团不派末期息，2024年同期则派息每股1.5港元。每股亏损3.84元，2024年同期为盈利5.85元。

核心本地商业收入微跌 补贴增加成主因

分业务看，第四季核心本地商业分部收入648亿元，按年微跌1.1%。集团解释，收入下降主要由于为应对激烈竞争，加强营销及推广力度以提升品牌影响力及价格竞争力，从而持续提高用户交易活跃度与黏性，令收入中扣除的补贴大幅增加所致。外卖领域方面，美团以远低于竞争对手的亏损，稳定保持60%以上的总交易额（GTV）市场份额。

新业务分部收入273亿元，按年增18.9%，受惠Keeta海外业务扩张，惟关停「美团优选」带来影响。

销售成本及营销开支大增 骑手补贴及海外投入推高成本

为应对行业竞争，美团第四季销售成本680亿元，按年增23.5%，占收入比重升至73.8%。集团表示，金额增加主要由于即时配送交易笔数增加、骑手补贴提高、食杂零售业务及海外业务扩张所致；占比上升则因收入中扣除的补贴增加、为确保服务质量而提高骑手补贴及福利，以及对海外业务的投入增加。

销售及营销开支317亿元，按年大增83.4%，占收入比重升至34.4%，主要由于加强营销及推广力度以提升品牌影响力及价格竞争力，以应对激烈竞争。研发开支70亿元，按年增29.7%，占收入比重升至7.6%，主要由于公司层面对AI投入增加及雇员薪酬开支增加。

Keeta国际化提速 香港单位经济转正

国际化方面，Keeta去年加快全球布局，香港业务第四季实现单位经济效益转正；沙特阿拉伯订单高速增长，下半年更进军卡塔尔、科威特、阿联酋及巴西市场，新市场增长势头强劲。

食杂零售业务方面，截至2025年底，小象超市已进入全国39个城市。

CEO王兴：坚决反内卷 专注科技创新

美团CEO王兴表示，集团坚决「反内卷」，专注于做正确的事，通过科技创新、供给升级与生态共建，更好地服务用户与商户，努力践行「帮大家吃得更好，生活更好」的公司使命。展望未来，集团将持续深化供应链布局，巩固核心本地商业竞争优势，同时坚定践行「零售+科技」战略，全面拥抱AI，整合自研多模态「LongCat」系列大语言模型与开源模型优势，依托海量本地生活商家信息与真实消费评价数据，打造全能型本地生活AI助手。