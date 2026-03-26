中移动去年少赚1% 末期息仍增1% 料今年派息率稳中有升

中移动（941）去年纯利1371亿元（人民币，下同），按年下降0.9%，如剔除套餐收入分拆纳税的影响，则同口径按年增长2%。末期息2.52港元，增加1.2%，全年共派5.27港元，多3.5%，派息比率为75%。中移动指，为更好地回馈股东、共享发展成果，该集团充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要，2026年派息率将稳中有升。

算力服务收入升11%

期内总收入1.05万亿元，按年增长0.9%。主营业务收入8955亿元，增长0.7%，其中通信服务收入7149亿元，下降1%，而算力服务收入898亿元，大升11.1%，智能服务收入则908亿元，增5.3%。

中移动指，移动客户规模稳固，达到10.05亿户，其中5G网络客户达到6.42亿户，净增8,960万户，渗透率达到63.9%。

增值税调整带来一定影响

中移动表示，电信服务增值税政策调整带来一定影响，而该集团发展也面临一些不确定性因素，行业进入新旧动能转换的关键期，传统通信业务增长放缓，新兴信息服务增长动能尚在培育。

锚定「世界一流科技服务企业」愿景

该集团指，将锚定「世界一流科技服务企业」愿景，目标于2030年基本建成世界一流科技服务企业，2035年全面建成世界一流科技服务企业，成为全球领先的通信运营商、算力运营商、智能运营商。