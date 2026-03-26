港股急跌过后反弹 20日线阻力仍大｜古天后

3月26日，大致多云，初时有一两阵微雨，日间短暂时间有阳光。市场憧憬美国能够透过外交方式促成与伊朗停火，国际油价大幅回落，带动美股周三显著反弹。道指高开190点后，升幅扩大至最多594点，高见46718，收市道指升304点或0.66%，报46428；标指升35点或0.54%，报6591；纳指升167点或0.77%，报21929。重磅股中，Nvidia及亚马逊股价收市分别升2%和2.2%，Tesla升0.8%，SpaceX宣布上市集资额至少750亿美元，将创全球最高集资纪录，但却未能刺激Tesla股价有太强表现。英国晶片设计公司安谋(ARM)首次推出自家晶片，刺激ADR股价抽高16.4%。英特尔及超微半导体(AMD)据报准备调高中央处理器(CPU)价格，股价分别升7.1%及7.3%。

尽管面对宏观经济风险、中东战争及人工智能(AI)颠覆风险，巴克莱仍然将标指今年底目标由7400点上调至7650点，较周二约有16%潜在上升空间，理由系相信美国经济增长继续快过其他主要经济体，以及科技带来长期增长动力，目前未有停低迹象。摩根士丹利策略员Michael Wilson亦睇好标指企业未来12个月盈利增长20%，并指呢个系印证该行之前观点，即今次国际石油价格飙升导致商业周期结束嘅可能性依然偏低。

比特币75000美元阻力仍大

美国10年期债息最多回落5.53个基点，至4.3045厘；对息口较敏感的两年期债息降4.03个基点，至3.8484厘。美汇指数一度反复倒升0.22%至99.65，日圆跌0.51%至159.51兑每美元。加密货币「一哥」比特币一度攀高2.79%，至72013美元。券商Bernstein认为，比特币已见底，随着机构投资者参与度与日俱增，今年底有望升见15万美元。不过古天后就睇暂时比特币喺75000-80000美元阻力仍大，唔企稳返8万美元，暂时BTC最多只系上落市格局，难言再展升浪。

虽然中东局势有所缓和，但市场仍受持续战事消息所影响，港股表现反复，昨日恒生指数高开216点，一度升326点见25390高位，其后曾回软倒跌48点，低见25015，其后重拾升势，恒指收市升272点或1.08%，报收25335，成交额3509亿元，回复畅旺。经过周一急跌后，港股连续反弹两个交易日，暂时喘定，总算成功修复250日线约25100水平。预期短线港股表现仍反复，除受战事消息左右之外，仍有唔少重磅股公布业绩，虽然已接近业绩期尾声，但今日轮到美团(3690)公布业绩，留意会否影响市场气氛。㖊日泡泡玛特(9992)公布业绩后，股价急跌逾两成，主要系市场忧虑集团其他IP销售未达预期，而管理层抛出维持增长仅两成嘅指引，吓退投资者，与过往以倍数增长嘅业绩相比，两成增长嘅业绩指引，实在系赶客。至于今日美团业绩，市场已有心理准备唔会好，不过昨日内地官方媒体发表评论《外卖大战该结束了》嘅评论文章，有关文章更获得市监总局转发；被市场视为外卖市场内卷将告一段落。一直处于挨打状况，被侵食市场份额嘅美团，料可受惠外卖市场内卷结束，其股价已跌至一个估值较低水平，有望因此估计重评，吸引投资者再扫货，股价被推高一成后，触发沽空盘冚仓，令股价进一步被推升。今后美团股价表现如何，相信作要靠未来业绩去决定，暂时唔建议盲目追货，都系等埋业绩再作定夺，尤其唔少重磅股即使业绩表现唔差，股价不升反跌，近日嘅腾讯(700)、阿里巴巴(9988)都系绩后股价下跌，呢一点值得留意。

重返所有平均线上方脱险

港股目前仍未完全脱险，更遑论扭转跌势；恒指至少要重返20日线即25600水平之上，方能突破由1月高位延伸至今嘅下降轨顶部，扭转跌势。如要重拾升势，则要重返所有平均线之上，即包括50日线约26400水平，方有条系再向上挑战二万七。短线大市较大支持约为周一低位24200，短线支持则为5日线约25100水平，下个支持为24800-24900短线密集区；至于最近一个阻力为20日线即25650，较大阻力为25800-25900过去三个月嘅大型密集区。

古天后