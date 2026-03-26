恒指跌479点 再失二万五 快手挫14% 中人寿跌8.5% 分析：中东战局仍困扰港股｜港股收市

美伊谈判胶著，中东局势发展未明朗，加上不少重要股份业绩「见光死」及科技股转弱拖累港股，恒指周四低开低走，跌势进一步扩大逾500点，最终全日收到24856点，跌479点，时隔两日再度失守25000关，港股两连升断缆。大市成交回落至2616亿元，不足3000亿元。北水转流入33.39亿元。

恒指低开68点，初段跌幅曾收窄至57点，惟快手（1024）、中人寿（2628）等绩后走弱，及阿里巴巴（9988）等科网股跌幅扩大，恒指愈跌愈有，最多跌542点，失守25000关的同时减跌穿250天牛熊分界线，最终全日收报24856点，跌479点或1.89%；国指收报8389点，跌192点或2.25%；科指跑输大市，收报4761点，跌161点或3.28%。

泡泡玛特未止泻 两日累跌30%

不少股份绩后急跌，快手（1024）业绩符合预期，但计划加大AI投资，同时里昂等大行下调快手目标价，快手急跌14%，收报45.6 元，为表现最差蓝筹股；泡泡玛特（9992）绩后未止泻，再跌10.5%，收报150.7 元，两日累跌30.6%。

另外，中人寿去年第四季录得亏损137亿元，2024年录的录微利24.12亿元，中人寿大跌8.5%，收报25.04 元。其他内险股受累走弱。新华保险（1336）大跌6.1%，收报46.78元；中国平安（2318）挫3.8%，收报58.15元；中国人民保险（1339）向下3.9%，收报5.85元。

美团绩前跌3.7% 阿里巴巴挫4.6%

科网股转弱，外卖平台巨头美团（3690）绩前下滑3.7%，收报86.7 元；阿里巴巴（9988）挫4.6%，收报123 元；腾讯（700）亦跌2%，收报495.6 元；惟京东（9618）升1.1%，收报113.6 元。

油价回升，纽约期油亚洲时段回升至91美元水平，石油股部分有炒作。中海油绩前(883)逆市扬2.5%，收报29.22元；中石油(857)涨1.5%，收报10.88 元；延长石油国际（346）涨3.4%，收报0.46元；石油设备股山东墨龙（568）走高4.3%，收报10.3元。

特步去年多赚10.8% 股价泻7%

个股方面，蒙牛乳业(2319)去年纯利急升近14倍，至15.45亿元人民币，逆市弹高2.6%，收报16.32元，为表现最佳蓝筹股；特步国际(1368)去年多赚10.8%至13.72亿元人民币，股价泻7%，收报4.78元。零跑汽车 (9863)今年4款新车密集上市，出海有望翻倍增长。股价升1.4%，收报46.44元。

伍礼贤：短期支持位24000至24200点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，中东战局反复，兼未有明确的发展趋势，加上部分重磅科技股如美团、阿里因昨日外卖战消息带动急升后出现明显回吐，及如中人寿、泡泡玛特等蓝筹股个别企业业绩后表现不理想，这些因素共同导致港股周四跌幅显著。他续指，中东战局未见明显平息迹象，其仍将作为最不确定因素困扰港股，同时即使科技股行业自身利淡消息已反映七七八八，但在外围因素影响下，科技股难亦独善其身，难以成为支持港股的板块，料恒指短期内的支持位为24000点至24200点，26300点则为阻力位。

---

1215：恒指低开68点后，跌势进一步扩大，最多曾跌420点。恒指中午收报24988点，跌347点或1.37%。成交额1,367.29亿元。

科指半日跌105点或2.15%，报4817点。腾讯（700）跌0.89%；阿里巴巴（9988）跌3.72%；美团（3690）跌3.05%；京东（9618）、小米（1810）逆市分别升1.69%及1.53%。金山软件（3888）去年多赚29.2%，半日升5.58%。

快手（1024）绩后大跌13.36%。泡泡玛特（9992）未止泻，半日跌9.32%。

蒙牛乳业（2319）去年纯利增13.8倍，半日升3..27%。

---

0930：美股周三集体上涨，道指升305点，报46429点；标指升35点，报6591点；纳指跌167点或0.77%，报21929点。

白宫表示与伊朗的谈判仍在继续，惟德黑兰公开拒绝美方提出结束冲突的条件。美国银行经济学家Aditya Bhave表示，如果冲突迅速解决，或令油价大幅回落，而联储局亦会恢复偏鸽立场。但冲突若仍温和持续，联储局或更担心通胀，从而转向鹰派。另外，美国白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）于周三（25日）宣布，总统特朗普将于5月14日至15日对中国进行国事访问，届时将与国家主席习近平举行会晤。

重磅科网股多数上升，英伟达升1.99%、苹果升0.39%、Alphabet升0.17%、亚马逊涨2.16%、台积电涨1.35%、博通涨0.16%、Meta涨0.33%、特斯拉涨0.76%；仅微软跌0.46%。

另外，太空概念股因「SpaceX即将递交招股书」传言集体大涨。 持有SpaceX股票的回声星通讯涨7.43%，火箭实验室、Planet Labs均涨超10%。

港股方面，恒指今早低开68点，报25267点。科网股个别发展，京东（9618）升2.49%；小米（1810）跌0.49%；阿里巴巴（9988）跌0.7%；腾讯（700）跌0.89%。快手（1024）绩后挫近一成。

昨日大跌两成二的泡泡玛特（9992）未止跌，开市跌1.4%。

快手（1024）昨开业绩，开市跌9.71%，其第四季经调整利润增16%符预期，可灵AI收入增至3.4亿。

北水动向方面，昨日买入超过223亿港元，当中盈富基金（2800)、 恒生中国企业（2828）、泡泡玛特（9992）分别获净买入113.8亿、33.99亿、23.09亿；中国海洋石油(883)、腾讯控股(700)、山东墨龙(568)分别遭净卖出10.57亿港元、6.24亿港元、6,043万港元。