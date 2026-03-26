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恒指半日跌347点 快手挫逾13% 泡泡玛特跌9%未止泻 ｜港股开市

股市
更新时间：12:15 2026-03-26 HKT
发布时间：09:29 2026-03-26 HKT

恒指低开68点后，跌势进一步扩大，最多曾跌420点。恒指中午收报24988点，跌347点或1.37%。成交额1,367.29亿元。

科指半日跌105点或2.15%，报4817点。腾讯（700）跌0.89%；阿里巴巴（9988）跌3.72%；美团（3690）跌3.05%；京东（9618）、小米（1810）逆市分别升1.69%及1.53%。金山软件（3888）去年多赚29.2%，半日升5.58%。

快手（1024）绩后大跌13.36%。泡泡玛特（9992）未止泻，半日跌9.32%。

蒙牛乳业（2319）去年纯利增13.8倍，半日升3..27%。

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0930：美股周三集体上涨，道指升305点，报46429点；标指升35点，报6591点；纳指跌167点或0.77%，报21929点。

白宫表示与伊朗的谈判仍在继续，惟德黑兰公开拒绝美方提出结束冲突的条件。美国银行经济学家Aditya Bhave表示，如果冲突迅速解决，或令油价大幅回落，而联储局亦会恢复偏鸽立场。但冲突若仍温和持续，联储局或更担心通胀，从而转向鹰派。另外，美国白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）于周三（25日）宣布，总统特朗普将于5月14日至15日对中国进行国事访问，届时将与国家主席习近平举行会晤。

重磅科网股多数上升，英伟达升1.99%、苹果升0.39%、Alphabet升0.17%、亚马逊涨2.16%、台积电涨1.35%、博通涨0.16%、Meta涨0.33%、特斯拉涨0.76%；仅微软跌0.46%。

另外，太空概念股因「SpaceX即将递交招股书」传言集体大涨。 持有SpaceX股票的回声星通讯涨7.43%，火箭实验室、Planet Labs均涨超10%。

港股方面，恒指今早低开68点，报25267点。科网股个别发展，京东（9618）升2.49%；小米（1810）跌0.49%；阿里巴巴（9988）跌0.7%；腾讯（700）跌0.89%。快手（1024）绩后挫近一成。

昨日大跌两成二的泡泡玛特（9992）未止跌，开市跌1.4%。

快手（1024）昨开业绩，开市跌9.71%，其第四季经调整利润增16%符预期，可灵AI收入增至3.4亿。

北水动向方面，昨日买入超过223亿港元，当中盈富基金（2800)、 恒生中国企业（2828）、泡泡玛特（9992）分别获净买入113.8亿、33.99亿、23.09亿；中国海洋石油(883)、腾讯控股(700)、山东墨龙(568)分别遭净卖出10.57亿港元、6.24亿港元、6,043万港元。

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