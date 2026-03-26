Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

习特会5月举行 恒指低开68点 京东升2% 快手绩后挫一成｜港股开市

股市
更新时间：09:29 2026-03-26 HKT
发布时间：09:29 2026-03-26 HKT

美股周三集体上涨，道指升305点，报46429点；标指升35点，报6591点；纳指跌167点或0.77%，报21929点。

白宫表示与伊朗的谈判仍在继续，惟德黑兰公开拒绝美方提出结束冲突的条件。美国银行经济学家Aditya Bhave表示，如果冲突迅速解决，或令油价大幅回落，而联储局亦会恢复偏鸽立场。但冲突若仍温和持续，联储局或更担心通胀，从而转向鹰派。另外，美国白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）于周三（25日）宣布，总统特朗普将于5月14日至15日对中国进行国事访问，届时将与国家主席习近平举行会晤。

重磅科网股多数上升，英伟达升1.99%、苹果升0.39%、Alphabet升0.17%、亚马逊涨2.16%、台积电涨1.35%、博通涨0.16%、Meta涨0.33%、特斯拉涨0.76%；仅微软跌0.46%。

另外，太空概念股因「SpaceX即将递交招股书」传言集体大涨。 持有SpaceX股票的回声星通讯涨7.43%，火箭实验室、Planet Labs均涨超10%。

港股方面，恒指今早低开68点，报25267点。科网股个别发展，京东（9618）升2.49%；小米（1810）跌0.49%；阿里巴巴（9988）跌0.7%；腾讯（700）跌0.89%。快手（1024）绩后挫近一成。

昨日大跌两成二的泡泡玛特（9992）未止跌，开市跌1.4%。

快手（1024）昨开业绩，开市跌9.71%，其第四季经调整利润增16%符预期，可灵AI收入增至3.4亿。

北水动向方面，昨日买入超过223亿港元，当中盈富基金（2800)、 恒生中国企业（2828）、泡泡玛特（9992）分别获净买入113.8亿、33.99亿、23.09亿；中国海洋石油(883)、腾讯控股(700)、山东墨龙(568)分别遭净卖出10.57亿港元、6.24亿港元、6,043万港元。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
16小时前
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
影视圈
12小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
食用安全
23小时前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
17小时前
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
影视圈
23小时前
雪山救狐狸︱AI片爆红全网播量破50亿 解放军蹭热度搞二次创作︱有片
00:46
雪山救狐狸︱AI片爆红全网播量破50亿 解放军赶潮流搞二次创作︱有片
即时中国
3小时前
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
时事热话
2026-03-25 10:25 HKT
94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢
94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢
影视圈
16小时前