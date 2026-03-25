美国传向伊朗提和谈条款 道指早段抽升近600点 大摩指油价飙升无碍标指增长

美国据报已向伊朗提交一份15项条件的停火协议，但伊朗媒体指不接受。市场继续憧憬战事结束，美股早段抽高，道指升近600点。

道指报46718点，升594点；标指报6633点，升77点；纳指报22093点，升332点或1.5%。

ARM新晶片面世 股价飙15%

特斯拉（TSLA）、亚马逊（AMZN）及Nvidia（NVDA）升逾2%，苹果（AAPL）及微软（MSFT）亦涨1%。ARM（ARM）急升15%，该公司预计其新发布的晶片将在2031年创造150亿美元收入，推动年度收入增250亿美元，是去年预测收入40亿美元的6倍。

伊朗媒体指当局拒绝停火提议

美伊战事和谈进展不明朗，伊朗半官方的法斯通讯社报道，伊朗当局拒绝了停火提议，并称美方的谈判不合逻辑。

另一方面，美国2月进口物价按月上升1.3%，远高于市场预期的0.5%。市场忧虑中东局势推高通胀。

大摩上调标指首季盈利增长至11.9%

摩根士丹利投资总监兼美国首席股票策略师Mike Wilson在一份报告中，上调标指今年首季的盈利预测，预期增长由10.9%提升至11.9%。他指出，今轮油价飙升令商业周期结束的可能性仍然很低，而历史经验来看，目前局面通常会为愿意承受短期阵痛的投资者带来回报。

专家：未到入市时机

荷兰银行投资解决方案投资总监Christophe Boucher表示，市场对「和平」、「谈判」和「停火」的关键字眼有强烈反应，目前风险胃纳回升在预期之中，但认为还未到入市良机。



