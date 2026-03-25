拼多多上季经调整少赚12%逊预期 长期投资供应链料续影响业绩
更新时间：20:41 2026-03-25 HKT
发布时间：20:41 2026-03-25 HKT
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拼多多（美：PDD）去年第四季经调整净利润为262.95亿元（人民币，下同），按年下跌12%，差过市场预期。拼多多美股盘前升逾2%，报100.24美元。
交易服务收入大增19%
期内拼多多收入1239亿元，按年增加12%，当中线上营销服务及其他业务收入600亿元，增长5%；交易服务收入为639亿元，上升19%。
CEO：长远发展未来10年
联席董事长兼联席首席执行官陈磊表示，过去一年坚定推动高品质发展战略，未来10年将继续秉持长远发展理念，投入更多资源回馈持分者，以推动增长。另一名联席董事长赵佳臻表示，将持续在供应链投资，为整个生态系统带来持久的效益。
拼多多财务副总裁刘珺表示，因应外部环境及竞争格局快速变化，该集团为了满足消费者需求转变，必须长期持续探索和投资，势对财务业绩产生影响。
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