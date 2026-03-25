英皇珠宝去年多赚79% 末期息大增1.5倍 财富效应推动奢侈品市场复苏

英皇钟表珠宝（887）公布去年度收入57.65亿元，按年升10.2%；纯利4.58亿元，大增近78.6%；每股基本盈利6.34仙，建议派末期息1.14仙，多逾1.5倍；连同中期息，全年派1.69仙，升53.6%。英皇钟表珠宝主席杨諾思表示，面对全球经济动荡的重重挑战，预期消费者整体支出将趋于谨慎。然而，黄金珠宝作为另类投资，将持续受中国消费者青睐。

杨諾思续指，集团预期全球奢侈品零售市场的复苏步伐将会维持，尤其是中国内地及香港市场。由于不受潜在地震风险及政治局势紧张的顾虑，中国消费者普遍视香港为选购奢华腕表的首选之地。另集团将继续提升竞争优势及进一步扩大市场占有率，并致力把握市场复苏带来的机会。



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该集团计划今年开设约40间店舖，面向中端市场，其中一半在一线及新一线城市，其余一半则在二线城市。此外，于去年度开设位于中环的百达翡丽旗舰店后，该集团计划于尖沙咀广东道开设1间多层劳力士专卖店及1间多品牌钟表店。该等店舖将进一步提升集团于名贵钟表零售市场的竞争优势，并巩固其市场领先地位。

英皇钟表珠宝主席杨诺思（右）及英皇珠宝（中国）副董事长总经理陈世昌（左）去年受访时表示，计划在内地5年扩展至600间分店。

期内，以地区划分收入，来自香港的收入增加13.3% ，至33.13亿元，占总收入57.5% ，按年升1.6个百分点；来自中国内地的收入增加20.3%，至16.25亿元，占28.2%，升2.4个百分点。按产品划分，钟表分部的收入增加5.8%，至35.29亿元；珠宝分部的收入增加18.1%，至22.36亿元 ，而黄金产品占珠宝分部收入72.4%，比例按年持平。该公司去年毛利率30.9%，升2.6百分点。另截至去年底，英皇钟表珠宝有64家门店，当中香港、澳门、内地、新加坡和马来西亚分别有28、9、20、6和1。

英皇钟表珠宝表示，金价于去年度屡创新高，所幸没有严重抑制消费者对黄金产品的需求。在香港零售市场的各板块中，名贵腕表消费受本地消费者北上消费趋势加剧的影响相对较小。随著多次降息及股市表现回暖，带动可支配收入增加、财富效应扩大， 对奢华腕表的需求相对稳健，并呈现复苏态势。