快手第四季经调整利润增16% 收入增12%好于预期 首次派末期息0.69元

快手科技（1024）公布2025年第四季业绩，期内收入395.68亿元（人民币，下同），按年增11.8%，好于市场预期；经调整利润54.63亿元，按年增16.2%，符合预期。经调整EBITDA录得80.37亿元，按年增17%，同样胜预期。

董事会建议派发末期息每股0.69港元，为上市以来首次派末期息，待股东周年大会批准后，将于今年7月28日派付。

全年经调整利润增16.5%

全年业绩方面，收入1427.76亿元，按年增12.5%；经调整利润206.47亿元，增16.5%；经调整EBITDA 298.39亿元，增20.5%。每股盈利4.35元，按年增22.2%。

分业务：线上营销收入增14.5% AI贡献显著

第四季线上营销服务收入236亿元，按年增14.5%，主要受惠AI在营销场景加速渗透，其中AI生成的营销素材带来的广告消耗金额达40亿元。

直播业务收入97亿元，与去年同期相若。集团表示，通过加强团播、多人直播等专业化运营，日均万粉有效开播主播数按年增12.7%。产品方面，依托AI视频生成能力推出的「AI万象」系列礼物，互动效果及视觉体验提升，带动用户打赏意愿，礼物生成次数累计突破100万。

其他服务收入63亿元，增28%，受电商及可灵AI业务增长带动。电商业务GMV增长12.9%至5218亿元，新入驻及新动销商家带动动销商家规模按年增7.3%。

可灵AI单月ARR达2.4亿美元 快手全年平均日活跃用户为4.1亿

公司表示，AI已成为驱动增长的核心引擎。第四季可灵AI收入达3.4亿元，12月单月收入突破2000万美元，年化收入运行率（ARR）达2.4亿美元。

用户数据方面，第四季快手应用平均日活跃用户达4.08亿，日均使用时长126分钟。全年平均日活跃用户为4.1亿。

快手：深耕AI战略 驱动核心业务高质量增长

公司表示，将坚持深耕AI战略，以「科技为本，用户为先」的理念，深化AI融合，帮助商家及营销客户提升运营效率。AI在内容及商业生态中的持续应用，将驱动核心业务增长，开拓商业化机遇，为用户、创作者、合作伙伴及股东创造长期价值。