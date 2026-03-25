TVB去年转赚5900万 推动IP变现 拟改名做「无线集团」

电视广播（TVB，511）去年扭亏为盈，录得纯利5900万元，前一年为亏损4.91亿元；继续不派息。另外TVB建设，将公司名称由「电视广播有限公司」改为「无线集团」，反映其商业身份、市场定位及未来发展方向。

TVB预期，广告客户在面对复杂的形势下将保持审慎态度，但料其电视广播分部的广告收入将保持温和增长，乃受益于市场对其大湾区广告产品认知度的提升，让内地及香港两地的广告客户充分把握人流增加所带来的契机。

该集团指，一直推动多项措施以提升庞大内容知识产权（IP）的变现能力，尤其是剧集内容，今年预计将推出首批与领先的中国内地短剧内容平台红果合作创作的改编短剧作品，亦正透过对内容IP的授权，积极推动与主题乐园、周边商品、服饰及收藏品等领域开展相关计划，从而于内容制作以外与粉丝和观众建立更多互动。

期内TVB收入31.92亿元，按年减少2%，EBITDA为3.65亿元，23.8%。TVB指，地面电视频道来自广告客户的收按年增长15%，主要受大型企业客户强劲广告需求所带动，加之收回广东频道的广告营销权后推出大湾区「B-roll」电视广告产品，其收入贡献增长3倍。有关因素推动电视广播业务实现9%收入增长。

内地业务方面，TVB指，由于合拍剧产量较2024年减少及整体市场活动放 缓，该业务收入出现下滑，但备受期待的剧集「新闻女王2」商业表现理想，成功带来可观广告及赞助收入。

TVB指，去年整体成本减少4.9%，同时稳占香港电视收视冠军地位，显示在不影响内容作品的吸引力和质素下，持续致力优化成本结构以提升营运效率。