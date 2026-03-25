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石药去年少赚一成 末期息反增50%

股市
更新时间：16:13 2026-03-25 HKT
发布时间：16:13 2026-03-25 HKT

石药集团（1093）中午公布业绩，去年度收入近260.06亿元（人民币），按年跌10.4%；盈利38.8亿元，跌10.3%。其去年每股基本盈利33.98分，建议派末期息15港仙，按年多50%；而全年股息29港仙，升11.5%。该股收报8.49元，升1.9%。

该集团解释，期内收入下降主要因为两款产品被纳入集中采购，毛利率则略为下降4.4个百分点，至65.6%。以业务划分，成药收入按年跌13.3%，至205.8亿元；原料产品收入升2.1%，至36.6亿元；功能食品及其他收入升4.5%，至17.7亿元。

石药去年研发费用58.09亿元，较2024年的51.91亿元增加11.9%，主要因为用在持续进行及新启动的临床研究开支稳定增加；另去年动用约3亿元，合共回购并注销6430万股。

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