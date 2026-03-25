安踏去年核心纯利多赚14% 全年股息增4% 全力推进东南亚千店计划

安踏（2020）2025年纯利135.88亿元（人民币，下同），按年下跌12.9%，如撇除旗下Amer Sports于2024年上市的一次性收益，则按年增长13.9%。末期息每股1.08港元，按年减少8.5%，但全年共派2.45港元，增长3.8%。

安踏及FILA品牌收入俱升

期内安踏收入802.19亿元，按年增加13.3%，整体毛利率62%，微跌0.2个百分点。按品牌划分，「安踏」品牌收入347.54亿元，增长3.7%；FILA品牌收入284.69亿元，升6.9%；而DESCENTE、KOLON SPORT等所有其他品牌收入170亿元，大增59.2%。

料户外运动板块高速增长

安踏预期，专业及时尚运动板块稳步增长，户外运动板块高速增长，带动行业整体平稳扩张，该集团战略将秉持「单聚焦、多品牌、全球化」，各品牌将制定中期商品战略，聚焦核心品类、热卖单品和爆款矩阵，而经营上各品牌聚焦提质增效，优化库存健康，严格把控新店品质。

该集团指，将持续加大未来投入，聚焦四大核心领域，包括优化品牌资源配置与战略渠道布局；强化产品核心能力建设，持续提升产品竞争力；推进海外渠道及供应链建设，加速全球化发展；并加速数字化与AI建设。

2028年前东南亚设1000零售点

安踏提及，东南亚为其全球化战略的「桥头堡」，现正全力推进「安踏东南亚千店计划」，目标于2028年前在该地区设立1000家安踏零售网点，并逐步进入南亚、澳洲、新西兰及印度等市场，将东南亚营运经验复制至新地区。

今年目标减安踏门店 大增FILA店

截至去年底，「安踏」单品牌店数目7203家，按年净增68家，FILA门店1273家，净增9家。安踏今年对「安踏」门店目标为7000至7100家，FILA门店目标1900至2000家。