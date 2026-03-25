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市监局转发文章叫停外卖战 美团曾飙逾12% 阿里京东一度升半成

股市
更新时间：15:26 2026-03-25 HKT
发布时间：15:26 2026-03-25 HKT

外卖平台股集体造好，美团（03690）午后股价抽升，曾升最多12.66%高见89元，创逾五个月最大单日升幅。阿里巴巴（09988）及京东（09618）亦曾升逾半成。

监管层发声 外卖战须熄火

国家市场监管总局转发文章，直指「外卖大战该结束了」。文章批评，价格战走不远，内卷竞争没有赢家。表面是平台让利，实则对餐饮行业价格体系造成猛烈冲击，企业被迫牺牲品质、压缩利润，陷入赔本赚吆喝的恶性循环。

拖累消费回暖 与中央部署背道而驰

文章指出，2025年第二季末至三季度，餐饮收入增速放缓，与整体CPI下滑曲线高度重叠，正是外卖大战白热化、平台补贴最疯狂的时期。餐饮消费作为经济「压舱石」一旦失速，最终将传导至每个微观个体，影响就业与薪资增长，与中央提振消费的工作部署背道而驰。

监管风险降 竞争趋理性

监管及时出手维护经济正常运行，已进驻相关平台进行现场调查，消除市场对恶性竞争的忧虑。健康竞争应聚焦技术创新、效率提升、服务优化的良性角逐，而非资本堆砌的烧钱游戏。外卖价格回归合理区间，长远有利行业摆脱「不补贴就死、一补贴就乱」的困境，从拼砸钱转向拼服务，真正惠企利民。

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