Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊停火现曙光 现货金曾重上4600美元 招金、山东金升逾4%

股市
更新时间：11:20 2026-03-25 HKT
发布时间：11:20 2026-03-25 HKT

据报美国正推动以外交谈判，终结对伊朗战事。现货金价一度重上4600美元水平，最新升约2%，报每盎司4575美元，纽约期金逾4%，报4616.9美元。现货银则升约3%至每盎司73.3美元。

贵金属相关股造好，紫金矿业（2899）最新升1.4%、紫金黄金国际（2259）升3.1%；招金矿业（1818）升4.4%；山东黄金（1787）升4.3%；中国白银集团（815）升3.3%。

据彭博报道，美国总统特朗普表示，伊朗已拿出一份展示谈判诚意的「礼物」，并指出这与霍尔木兹海峡的能源运输有关。而据Axios报道，最早可能于周四举行高级别和平会谈，但仍在等待德黑兰的回应。

今次中东冲突导致能源价格高企，加剧通胀升温，导致市场预期美国联储局将推迟减息步伐，甚至加息，因而不利没有派息的贵金属表现。另外最近几个星期，全球股市及债市下跌，也迫使投资者抛售黄金头寸套现，进一步加剧了金价的下跌。


 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
20小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
20小时前
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
22小时前
伊朗局势｜传美国拟停火一个月、穆杰塔巴允谈判 15点协议包括撤核换撤制裁 
即时国际
4小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
22小时前
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
影视圈
17小时前
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
03:21
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
提防骗子
4小时前
「娱圈败家女」身形突变震惊网民 出身富裕情路坎坷 屡遇「渣男」矛头直指一男星？
「娱圈败家女」身形突变震惊网民 出身富裕情路坎坷 屡遇「渣男」矛头直指一男星？
影视圈
20小时前
入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
生活百科
22小时前
《爱回家》女星透视装挑战性感底线 委屈留言：总是被伤害的我 忽然惹割双眼皮疑云？
《爱回家》女星透视装挑战性感底线 委屈留言：总是被伤害的我 忽然惹割双眼皮疑云？
影视圈
15小时前