美伊停火现曙光 现货金曾重上4600美元 招金、山东金升逾4%

据报美国正推动以外交谈判，终结对伊朗战事。现货金价一度重上4600美元水平，最新升约2%，报每盎司4575美元，纽约期金逾4%，报4616.9美元。现货银则升约3%至每盎司73.3美元。

贵金属相关股造好，紫金矿业（2899）最新升1.4%、紫金黄金国际（2259）升3.1%；招金矿业（1818）升4.4%；山东黄金（1787）升4.3%；中国白银集团（815）升3.3%。

据彭博报道，美国总统特朗普表示，伊朗已拿出一份展示谈判诚意的「礼物」，并指出这与霍尔木兹海峡的能源运输有关。而据Axios报道，最早可能于周四举行高级别和平会谈，但仍在等待德黑兰的回应。

今次中东冲突导致能源价格高企，加剧通胀升温，导致市场预期美国联储局将推迟减息步伐，甚至加息，因而不利没有派息的贵金属表现。另外最近几个星期，全球股市及债市下跌，也迫使投资者抛售黄金头寸套现，进一步加剧了金价的下跌。



