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停火现曙光 现货金曾上4600美元 华尔街名家大胆断言：金价上望11400美元

股市
更新时间：16:12 2026-03-25 HKT
发布时间：11:20 2026-03-25 HKT

据报美国正推动以外交谈判，终结对伊朗战事。现货金价今早一度重上4600美元水平，最新升约1.5%，报每盎司4545美元，纽约期金逾3%，报4580美元。现货银则升约2.8%至每盎司73.2美元。有知名市场人士大胆预测，金价经历今轮回调后，将重拾升轨，并反弹至11400美元。

 

据彭博报道，美国总统特朗普表示，伊朗已拿出一份展示谈判诚意的「礼物」，并指出这与霍尔木兹海峡的能源运输有关。而据Axios报道，最早可能于周四举行高级别和平会谈，但仍在等待德黑兰的回应。

今次中东冲突导致能源价格高企，加剧通胀升温，导致市场预期美国联储局将推迟减息步伐，甚至加息，因而不利没有派息的贵金属表现。另外最近几个星期，全球股市及债市下跌，也迫使投资者抛售黄金头寸套现，进一步加剧了金价的下跌。

料重演08年 3年弹178%

华尔街著名经济学家、欧洲太平洋资本（Euro Pacific Capital）行政总裁兼首席全球策略师Peter Schiff认为，黄金早前的抛售是在重演「2008年金融危机」的剧本，并大胆预测黄金将反弹至11400美元。

他在社交媒体发帖表示，2008年全球金融危机爆发初期，金价暴跌32%，约占之前牛市涨幅的40%。触底反弹后，金价在其后3年飙升了178%。

他表示，早前金价一度跌至4100美元附近，自今年1月每盎司5608美元高位下跌27%，与2008年跌幅相若。如果金价重演当年走势，再次从低点反弹178%，金价将达到11400美元。

Schiff认为，若战争快将结束，对黄金来说是负面的，但不足以抵销所有利好因素。「政府仍然需要支付补充武器和重建被毁区域的费用。因此，与从未发生过战争的情况相比，财政赤字和通胀将会更高。」

新债王：非常好时机买金

有「新债王」之称的冈拉克（Jeffrey Gundlach）接受CNBC访问时表示，市场正处于对金价一个「重新评估」的阶段，认为目前是非常好的时机去买入黄金及和大宗商品。他指，金价早前升穿5500美元，超过了他去年提出预测，目前金价回调已使黄金回到可持续的估值水平。

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