美伊停火有望 反弹料可持续｜古天后

3月25日，大致天晴，早上沿岸有薄雾，日间炎热。国际油价昨日重拾升势，加上市场重燃对私募信贷市场忧虑，美股周二再度受压，道指低开108点后，跌幅扩大至最多438点，低见45769；标指曾回落0.85%，以科技股为主的纳指一度下滑1.07%。纽约期油曾抽升5.9%至每桶93.36美元，令美股收市三大指数回落。美市收市，道指反复回吐84点或0.18%，报46124；标指跌24点或0.37%，报6556；纳指跌184点或0.84%，报21761；不过美股收市后，据以色列第 12 频道消息：维特科夫与库什纳正致力于制定一项机制，以叫停与伊朗之间冲突；该协议框架类似于此前加沙与黎巴嫩问题嘅相关谅解协议。据维特科夫与库什纳正在制定的方案，即将宣布为期一个月停火协议，将于为期一个月停火期间就15点计划进行谈判。

重磅股中，微软收市跌2.7%，Meta及Alphabet分别跌1.8%及3.8%，Salesforce跌6.2%，为表现最差道指成份股，思科反弹2.6%，为涨幅最大道指成份股。另类资产管理公司Ares宣布限制一只规模107亿美元私募信贷基金赎回，拖累股价回落1%，Apollo及KKR都先跌后回稳，市场再度关注私募信贷市场问题。英国《金融时报》报道，日本第二大银行三井住友正为可能收购已持有股权嘅投行富瑞(Jefferies)制定计划，富瑞股价升2.5%。

城堡证券(Citadel Securities)认为，中东战争对市场影响正进入新阶段，投资者开始将注意力由通胀冲击，转向对全球经济打击方面，该行指出，经济转弱及需求破坏将有利于经通胀调整嘅长期债券，与此同时，美元认购期权可为冲突进一步升级提供保障。美国10年期债息一度升9.7个基点，报4.43厘，其后显著回顺；对息口较敏感嘅2年期债息涨13个基点，至3.961厘。美汇指数曾升0.68%，报99.62，日圆跌0.47%，报159.19兑每美元。商品市场方面，由于黄金被抛售以填补其他投资的损失，现货金价最多曾跌2.29%，低见4306.36美元，但尾段倒升1.04%，今早升势持续。

周一或已见短期底部

市场目前中东战事消息仍然极为敏感，美国总统指正与伊朗进行对话，现更指美国有意先停火一个月，并与伊朗讨论15点协议，以解决中东冲突，并以结束战事为目的，消息令油价今早于亚洲时段急跌逾4%，纽约期油重返90美元之下，今早亚太区股市回升，美股期货亦向上。港股昨日随外围反弹，恒指重越二万五大关收市，升681点或2.79%，报收25063，成交额增至超过3000亿元，尚算配合升势。虽然北水录得净流出273亿元，但夜期变化不大，黑期今早随亚洲市场续弹，升至25100水平，大市今日有望重返250日线，并完全回补周一下跌裂口，但反弹之路上方阻力重重，料短线大市仍会受中东战事消息影响，表现仍反复。留意反弹首个阻力为25350-25400，约10日线，下一阻力为25550约20日线。至于短线支持为24800及24700，即周一下跌裂口顶部，企稳24700料反弹持续，而重要支持为24500-25550昨日低位，一旦再跌穿24500，有机会再考验24000大关，不过喺中东战事有缓和迹象下，笔者倾向周一港股或已见短期底部，除非战况急速恶化，否则港股反弹之势可持续。

古天后