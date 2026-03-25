美伊拟停火1个月 贵金属集体反弹 金价见4500美元 油价急跌逾6% 港股高开216点｜港股开市

据报美国已透过巴基斯坦向伊朗递交一份包含「15点计划」的全面停火协议，旨在彻底终结美伊冲突；总统特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）与中东特使威特科夫（Steve Witkoff）负责斡旋，将推动双方停火一个月，以展开谈判。消息传出后，布兰特期油及纽约期油分别挫6.6%及5.6%。

恒指高开216点，开报25280点。小米集团（1810）低开1.95%，去年第四季经调整纯利63.49亿元，按年跌23.7%，略胜预期。药明生物（2269）升1.06%，去年度多赚46.3%，不派末期息。

海底捞（6862）跌4%，去年全年纯利跌14%；派末期息38.4港仙，按年跌24.3%。农夫山泉（9633）高开6%，去年全年纯利增30.9%；末股息每股0.99元，按年增30.3%。

中国电信（728）去年全年多赚0.5%，末期股0.0908元，按年减少2%，全年派息则为0.272元，按年增4.7%。今早开市跌0.4%。

北水动向方面，周二南下资金净卖出港股273.61亿港元。腾讯控股(700）、泡泡玛特(9992)、长飞光纤光缆(6869)分别获净买入7.5亿港元、6.48亿港元、4.85亿港元；盈富基金(2800)、恒生中国企业(2828)、南方恒生科技(3033)分别遭净卖出130.71亿港元、59.59亿港元、59.57亿港元。

至于美股，周二再受压，盘中曾传出美国计划向中东增兵，油价重拾升势，道指曾跌逾400点。其后美伊谈判出现积极信号，道指收市跌84点或0.18%，报46124点；标指跌24点或0.37%，报6556点；纳指跌184点或0.84%，报21761点；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.43%，报6771点。

美国加密法案Clarity Act可能禁止稳定币发行商仅因客户持有稳定币就向其支付类似于「利息」的收益，Circle股价暴跌约20%，Coinbase下跌9.76%。

亚马逊AWS研发AI代理、Anthropic推出桌面AI工具，或加速办公室自动化，软件股大幅下挫，赛富时跌逾6%，Adobe跌逾3%。