恒指升272点重越牛熊线 成交3509亿 美团近升14% 分析：上试25600有阻力｜港股收市

美伊战争现曙光，油价下跌，亚洲股市反弹，港股早段亦高开高走，恒指曾悉数收复本周一的失地，惟高位有沽压，恒指再转跌，午后在外卖平台竞争现转机的消息刺激好，以美团（3690）为首的外卖平台股拉升大市，恒指最终全日收报25335点，升272点，升穿牛熊分界线。大市成交增至3509亿元，连续5日处于3000亿元水平，北水转流入223.22亿元。

恒指高开217点，最多升327点，创近一周高位，惟高位有沽压，恒指升幅蒸发，曾转跌48点，惟午后美团、阿里巴巴（9988）等重磅股拉升，带动恒指重拾升势，全日收报25335点，升272点。国指收报8582点，升83点；科指收报4922点，升92点。

阿里、京东升逾4%

传午后中国市场监管总局转载经济日报《外卖大战该结束了》评论文章，令市场憧憬内地外卖大战即将结束，外卖平台股走高支撑大市。即将放榜的外卖巨头美团大升13.9%，收报90元，为表现最佳蓝筹股；另一外卖巨头阿里巴巴扬4.6%，收报128.9 元；京东（9618）向上4.9%，收报112.4 元，三股合计贡献大市逾196点。

部分科技股逆市走弱。腾讯（700）下滑1.7%，收报505.5 元；百度（9888)跌0.5%，收报112 元；商汤（020）全年净亏损大幅收窄58.6%，且下半年EBITDA上市后首次转正，惟股价仍向下1.6%，收报1.88 元。

泡泡玛特绩后挫22.5%

重要业绩股表现不一，农夫山泉（9633）去年纯利按年升30.9%，绩后获里昂等大行唱好，股价走高9.3%，收报46.42 元；海底捞（6862）去年少赚跌14%，大跌11.1%，收报14.22 元；另一重点股泡泡玛特（9992）去年多赚近3倍，LABUBU单IP贡献超38%营收，惟市场或担忧其过度依赖单一核心IP，泡泡玛特绩后急跌22.5%，收报168.3 元，惟表现最差蓝筹股。

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憧憬战事结束，油价回落、金价上升。油金股各自发展。石油及相关股走弱，中海油（883）逆市挫3.2%，收报28.5 元；山东墨龙（568）大跌7.1%，收报9.88 元；黄金股则向上，紫金（2899）扬2.2%，收报35.62 元；同系的紫金黄金国际（2259）向上1.2%，收报182.3 元；招金（1818）升4.3%，收报30.2 元。

佳兆业盈喜飙升27.3%

个股方面，长和（001）旗下巴拿马港口公司，向巴拿马政府索偿金额提升至逾20亿美元，长和股价升2.3%，收报60.3 元；佳兆业（1638）发盈喜，去年纯利不少于500亿元人民币，由于去年在年度确认境外债务重组收益 ，股价飙升27.3%，收报0.098 元。

陈伟聪：外卖战平息利好气氛

东亚证券高级投资策略师陈伟聪表示，中东局势缓和，特别是美伊关系出现短期和谈迹象，市场憧憬战争可能会延后，同时伊朗表示霍尔木斯海峡除敌对船队外均放行，国际油价回落，整体改善了市场气氛。此外，如果未来外卖平台补贴减少，将有助企业获利能力改善，届时短期内对市场有刺激，但需关注细节。他料恒指短期内上试25600点至25700点有阻力。

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1220：美伊停火现曙光，恒指今早高开216点，最多曾升326点，高见25390点。其后升幅逐步收窄，中午收市仅升9点或0.04%，报25072点。成交额1,512.93亿元。

科指由升转跌，半日跌23点或0.48%，报4807点。

科网股个别发展，小米（1810）绩后挫3.3%；腾讯（700）跌1.94%；百度（9888）跌2.13%。阿里巴巴（9988）升0.56%；美团（3690）升0.12%；京东（9618）升1.11%。

药明绩后跌近3%

农夫山泉（9633）绩后有大行唱好，半日升8.76%。海底捞（6862）去年少赚跌14%，股价半日跌10.38%。药明生物（2269）绩后跌2.95%。

长和（001）旗下巴拿马港口公司，向巴拿马政府索偿金额提升至逾20亿美元，长和中午收报60.3元，升2.29%。

中海油挫3.5% 金股向上

憧憬战事结束，油价回落、金价上升。中海油（883）挫3.53%；山东墨龙（568）跌2.25%。紫金矿业（2899）则升1.43%、紫金黄金国际（2259）升2.44%；招金矿业（1818）及山东黄金（1787）齐升逾3%；中国白银集团（815）则升4.39%。

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0930：据报美国已透过巴基斯坦向伊朗递交一份包含「15点计划」的全面停火协议，旨在彻底终结美伊冲突；总统特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）与中东特使威特科夫（Steve Witkoff）负责斡旋，将推动双方停火一个月，以展开谈判。消息传出后，布兰特期油及纽约期油分别挫6.6%及5.6%。

恒指高开216点，开报25280点。小米集团（1810）低开1.95%，去年第四季经调整纯利63.49亿元，按年跌23.7%，略胜预期。药明生物（2269）升1.06%，去年度多赚46.3%，不派末期息。

海底捞（6862）跌4%，去年全年纯利跌14%；派末期息38.4港仙，按年跌24.3%。农夫山泉（9633）高开6%，去年全年纯利增30.9%；末股息每股0.99元，按年增30.3%。

中国电信（728）去年全年多赚0.5%，末期股0.0908元，按年减少2%，全年派息则为0.272元，按年增4.7%。今早开市跌0.4%。

北水动向方面，周二南下资金净卖出港股273.61亿港元。腾讯控股(700）、泡泡玛特(9992)、长飞光纤光缆(6869)分别获净买入7.5亿港元、6.48亿港元、4.85亿港元；盈富基金(2800)、恒生中国企业(2828)、南方恒生科技(3033)分别遭净卖出130.71亿港元、59.59亿港元、59.57亿港元。

至于美股，周二再受压，盘中曾传出美国计划向中东增兵，油价重拾升势，道指曾跌逾400点。其后美伊谈判出现积极信号，道指收市跌84点或0.18%，报46124点；标指跌24点或0.37%，报6556点；纳指跌184点或0.84%，报21761点；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.43%，报6771点。

美国加密法案Clarity Act可能禁止稳定币发行商仅因客户持有稳定币就向其支付类似于「利息」的收益，Circle股价暴跌约20%，Coinbase下跌9.76%。

亚马逊AWS研发AI代理、Anthropic推出桌面AI工具，或加速办公室自动化，软件股大幅下挫，赛富时跌逾6%，Adobe跌逾3%。