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美股三大指数齐跌 道指跌逾300点 专家称美股有望迎反弹

股市
更新时间：21:34 2026-03-24 HKT
发布时间：21:34 2026-03-24 HKT

伊朗方称未提出任何停火建议，道指跌390点，报45818点；标指跌46点，报6534点；纳指跌165点或0.75%，报21781点。

国际油价回稳，纽约期油今日回升4.6％，见每桶92.24美元。

苹果跌0.28%

苹果年度全球开发者大会定档6月8日至12日，料将发布一系列AI功能，AAPL跌0.28%；特斯拉（TSLA）跌0.08%；美光科技（MU）跌0.55%。

美股有望迎反弹

城堡证券股票及股票衍生品策略主管Scott Rubner表示，美股市场创纪录的空头头寸面临平仓风险，大盘有望迎来反弹，对冲基金和系统性策略基金预计将成为下一波买盘的主力。

他表示，考虑到目前巨大的空仓规模，如果地缘政治紧张局势缓解，股市反弹条件将非常充分，但他补充称，这不是号召大家「今天就买入股票」。他表示，接下来可能会出现重新轮动回美股（尤其是大盘科技股）的趋势，扭转2026年初转向国际市场和周期性行业的势头。

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