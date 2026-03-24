中电信去年纯利升0.5% 料今年资本开支将按年下降9.2% 将全面拥抱人工智能

中国电信（728）公布去年全年业绩，录得纯利331.85亿元（人民币，下同），按年增长0.5%，每股基本净利润为0.36元，每股派发末期股息0.0908元，按年减少2%,全年派息则为0.272元，按年增4.7%。期内，经营收入为5295.59亿元，按年增加0.03%，其中服务收入为4854.24亿元，按年增长0.7%。

今年算力基础设施投资按年增加26%

中国电信去年资本支出803.64亿元，按年下降14.1%。中国电信董事长兼首席执行官柯瑞文表示，预期今年资本开支约730亿元，按年下降9.2%，其中算力基础设施投资将为255亿元，按年增加26%，占总投资的比例将由25%提升至35%；而网络基础设施的开支占比则由2025年的51%下降至41%。

增值税将为业绩带来短期影响

今年1月起内地上调电讯服务增值税。柯瑞文说，估计增值税目调整会对公司短期业绩产生影响，部分业务税率从6%提高到9%。但相信这也反映了集团技术业务发展的趋势，有助推动公司高质量发展和不断提高资源投入存量资产的效率。他续指，集团将会将积极发展智算、量子等业务发展，同时通过提质升级传统业务，以Token经营思路满足客户智能化需求，并利用AI手段提升内部运营效率，让集团达到长远发展。

对十五五规划充满信心 会适度超前建设算力基础设施

今年是中国「十五五规划」的开局之年，被问及中电信将如何布局，柯瑞文说，集团对「十五五规划」的发展充满信心，集团将深入实施云改数转智慧战略，全面拥抱人工智能，首先会适度超前建设算力基础设施，尤其是AI数据中心建设，这将成为未来收入及盈利的主要来源，同时将加强关键核心技术攻关，包括算力调度服务平台和量子安全技术等。