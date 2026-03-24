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农夫山泉去年多赚三成 收益首次破500亿 派末期息0.99人币

股市
更新时间：20:49 2026-03-24 HKT
发布时间：20:49 2026-03-24 HKT

农夫山泉（9633）公布去年全年业绩，纯利158.68亿元（人民币，下同），按年增30.9%；收入525.53亿元，按年增22.5%，为首次突破500亿；每股基本盈利为1.411元，按年增加30.9%；末股息每股0.99元，按年增30.3%。

毛利率增2.4个百分点

该集团指，毛利率增加2.4个百分点至60.5%，因PET原材料采购价格下降，以及纸箱等包装物、白糖等原物料采购成本有所下降；毛利增27.7%至318.1亿元。

包装饮用水业务占收益35.6%

以不同业务看，农夫山泉指，包装饮用水业务去年恢复增长，收入增17.3%至187.1亿元，占收益35.6%，该集团去年新增湖南八大公山、四川龙门山、西藏念青唐古拉山三个水源地；饮料产品收益占总收益63.9%，其中茶饮料产品占41.1%，去年收入增29%；功能饮料产品录得收益增长16.8%至57.6亿元，占总收益11%。

期内，集团指，其他产品主要包括苏打水饮料、咖啡饮料、植物饮料等其他饮料产品，及鲜果等农产品，录得收益13.09亿元，按年增10.7%，占总收益的2.5%。

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