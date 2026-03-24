商汤去年经调整净亏损收窄54.3% 收入50亿创新高 下半年EBITDA首度转正

商汤（020）公布2025年度业绩，经调整净亏损收窄54.3%至19.56亿元（人民币，下同）；全年净亏损17.66亿元，大幅收窄58.6%；总收入50.15亿元，按年增长32.9%，为近三年最快增速。每股基本亏损5分，不派末期息。值得注意的是，2025下半年EBITDA达3.76亿元，为上市后首次转正。

生成式AI收入增51% 视觉AI收入增3.4%

生成式AI收入由2024年的24.04亿元增长至36.3亿元，增幅达51%，主要受惠市场对生成式AI模型训练、微调及推理的需求爆发性增长。视觉AI收入10.83亿元，按年增长3.4%，受惠国内需求回升及海外市场持续增长。X创新业务收入3.02亿元，按年跌5.9%，主要由于智能驾驶业务于2025年8月脱离综合财务报表。

研发开支减8.6% 毛利率41%

全年毛利20.56亿元，按年增长27%，毛利率41%，轻微下降1.9个百分点，主要由于AIDC相关业务增加。研发开支37.75亿元，按年减少8.6%，主要由于雇员福利开支减少，并被服务器运营和云服务费用增加部分抵销；销售开支及行政开支亦分别减少13.1%及16.2%。

公司：从技术投入期迈向爆发增长期

集团表示，依托「1+X」战略下的组织重塑与生态协同，正以更轻盈、更敏捷的姿态，率先占据Agent原生与物理AI时代的关键战略地位。

展望2026：聚焦多模态与国产化 打造Agent原生入口

展望2026年，商汤表示将坚持原生多模态路线，确立融合原生多模态大模型、空间智能领域的全球领军地位；利用原生多模态能力打造Agent原生时代入口，深耕泛办公、教育、营销等垂直赛道；极致优化单位智能成本，全力推动国产化，让极致性价比成为产品核心竞争壁垒；视觉AI方面，将推动业务规模化扩张，坚持海内外双引擎发力；持续释放生态价值，兑现「1+X」战略红利。集团预告第二季度将推出全新基础模型，实现效能与性价比的倍数级跃升。

