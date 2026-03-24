药明生物去年多赚46.3% 维持不派末期息

药明生物（2269）去年度盈利49.1亿元（人民币，下同），按年扬46.3%；每股基本盈利1.22元，不派末期息，与2024年度一样。展望今年，药明生物将通过战略投资前沿技术，进一步加强其一体化平台，亦将优化全球产能布局，以更好地支持客户。该股绩前收报33.88元，升4.6%。

期内，该公司收益217.9亿元，按年升16.7%，主要因为成功执行「跟随并赢得分子」战略；基于双特异性抗体和ADC等快速发展的技术平台，集团扩大对生物药行业提供包括研究发现服务、IND前开发服务，以及临床和商业化生产服务等服务范围；集团多个先进技术产生的研究服务收益增长；利用现有及新扩展的产能，包括欧洲生产设施的产能爬坡。

另外，其毛利率高达46%，升5个百分点，主要得益于高利润率的业务占比提升、产能利用率提高，以及WBS和数字化举措带来的效率提升。至于研发开支约8.5亿元，升11.4%。

药明生物去年新增209个综合项目，令综合项目总数达945个，另通过「赢得分子」战略新增23个外部项目，包括6个临床后期项目，进一步加速其增长动能 。截至去年底，该集团的临床后期及商业化生产业务的项目数量分别增长至74个及25个。