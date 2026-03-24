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小米第四季经调整纯利跌24%略胜预期 未来三年AI投入至少600亿

股市
更新时间：17:56 2026-03-24 HKT
发布时间：17:56 2026-03-24 HKT

小米集团（1810）公布2025年第四季业绩，期内收入1169.17亿元（人民币，下同），按年升7.3%，略胜市场预期的1165.8亿元；经调整纯利63.49亿元，按年跌23.7%，亦略胜预期的60.7亿元。集团表示，上季面临存储成本大幅上涨、行业竞争加剧等逆风，但业务仍保持韧性，总收入创历史新高。

手机业务受压 出货量跌11.6%

手机业务方面，第四季手机收入443.39亿元，按年跌13.6%，受出货量按年减少11.6%至3770万部影响，智能手机平均售价（ASP）亦下降2.2%至1176元。

全年经调整净利润增44% 汽车业务首录盈利

全年业绩方面，集团收入4573亿元，按年增长25%；经调整净利润391.7亿元，增长43.8%。智能电动汽车及AI等创新业务成为增长亮点，分部收入1061亿元，按年大增223.8%，其中智能电动汽车收入1033亿元。该分部毛利率24.3%，按年提升5.8个百分点，并首次实现经营收益转正，录得9亿元盈利。

小米汽车全年交付41.1万辆 今年目标55万辆

小米汽车全年交付41.1万辆，第四季度交付14.5万辆。集团订下2026年目标，全力冲刺交付55万辆。

手机×AIoT分部收入增5.4%

手机×AIoT分部全年收入3512亿元，按年增长5.4%。其中智能手机收入1864亿元，跌2.8%；IoT与生活消费产品收入1232亿元，增18.3%，受惠国家补贴及智能大家电、平板等产品带动；互联网服务收入374亿元，增9.7%，主要由广告业务贡献。

研发开支增38% 未来三年AI投入至少600亿

研发方面，去年研发开支331亿元，按年增长37.8%，研发人员达25,457人，创历史新高。过去五年累计研发投入达1055亿元，集团预计未来三年AI领域投入至少600亿元。集团又预期，2026年起未来五年累计研发开支将超过2000亿元。

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