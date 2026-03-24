绿茶集团新店集中东南亚 冀海外门店增至30间 无计划开放加盟店

截止去年底，内地休闲中式连锁食肆「绿茶餐厅」运营商绿茶集团（6831）境外门店达14家，覆盖亚太4个市场，包括新加坡、泰国、马来西亚及香港。绿茶集团首席财务官商巍表示，香港现有门店约10间，考虑到市场的容量有限，今年在港开新店的计划将暂时保持现水平，今年开新店将主要集中于东南亚等海外市场，目标是拟将海外门店增至30间。他强调，暂时没有计划开放加盟店，并解释指，公司最宝贵的经营资产是经过20多年进化的运营模式，包括根据客户需求和经济环境调整菜单等能力，这使得我们在去年实现24%收入增长和40%利润增长，认为先做好自营模式，未来增长空间已足够诱人。

攻星马等华人集中度高地区

绿茶集团联合创始人、首席执行官、董事会董事长兼执行董事王勤松补充指，海外新增3门店将主要集中于华人集中度高的国家或地区，如新加坡、马来西亚、越南、印尼等，意味著今年大部分新店将集中在东南亚市场，但今年中东市场新店计划则因国际形势而暂停。王勤松续指，内地新门店增速将约30%，今年新增门店主要分布在已有基础的城市如广东、浙江，以及未开拓省份，如新疆、宁夏等。

香港门店利润率与内地相近

被问及香港餐厅的运营情况。商巍表示，虽然香港人工和装修成本较高，但当地客单价显著高于国内，所以香港门店利润率与内地相近，整体盈利不错。

外卖业务有5百分点增长空间

去年绿茶外卖收入占比为25.3%，按年增加6.5个百分点。王勤松指出，外卖业务的增加与市场环境密切相关，去年爆发了外卖大战和大量补贴活动，促使许多商家不得不加入，因此公司去年外卖增长较为明显，但公司作为以堂食为主的餐饮企业，更注重装修和服务体验。他续指，公司目前外卖占比约25%，而同行业平均水平在30%至40%之间，所以估计30%的占比是一个关键节点，换言之今年外卖业务还有约5个百分点的增长空间。

商巍补充说，公司外卖占比低于行业平均水平，虽然外卖业务利润率是高于堂食的，但是公司将会坚持堂食为基础，外卖业务只会作为补充且不冲击堂食体验，因此并会外卖与堂食形成互补模式，维稳利润。

