佐丹奴（709）公布，2025年全年盈利2.17亿元，按年增0.5%。拟派发末期股息每股6.4 仙，较2024年度的6仙，按年增6.7%。末期息连同中期息每股派7.5仙，全年度派息率103.7%。全年核心业务收入与去年持平，其中线上业务销售按年升9.9%，由「数位先导」策略带动。

佐丹奴指，⁠香港及澳门去年度下半年收入表现向好，尤其10月及11月，带动全年收入整体下跌幅度收窄至1.4%；其中Giordano Ladies下半年在香港销售额大增8.1%，上半年则增长约1.8%。港澳地区线上业务在下半年大幅增长40%，加上上半年的按年持平，令全年香港及澳门线上销售按年增长18.2%。

此外，在海外地区下半年收入增长亦优于上半年：泰国和海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）下半年收入分别增长9.6%和7.8%，相对上半年则分别下跌0.8%和增长1.9%，马来西亚亦由上半年收入增长持平，到下半年录得5.3%增长。