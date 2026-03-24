中东市场占全球业务20% 佐丹奴：目前未受地缘政治影响

中东局势动荡，佐丹奴（709）行政总裁Colin Currie指出，中东市场约占全球业务的20%，集团于该地区拥有约144间门店，主要集中于阿联酋及沙特阿拉伯，目前业务未受地缘政治影响，海湾阿拉伯国家去年下半年收入更按年增7.8%。

谈及中东战争带来的成本影响，执行董事陈嘉纬表示，油价快速上涨，船公司附加费增加导致相关成本上升5%至10%，但得益于公司已提前完成大部分货物运输，当前库存充足且较上年增加9天，整体毛利暂未受显著冲击。他强调，员工安全与福祉为首要考量，暂无因局势恶化而进行业务拨备的计划，但会持续密切关注事态发展。

陈嘉纬又指，面对潜在的成本上升压力，为维持毛利水平，不排除适当提升产品价格的可能性，但核心策略将聚焦于产品组合优化，令消费者感知产品价值与价格的匹配。

续推进「数位先导」策略

对于香港市场整体环境，Colin Currie指，尽管面临本地消费者北上购物、部分国际品牌撤店等挑战，集团仍持谨慎乐观态度，将继续推进「数位先导」策略，料2026年全年核心业务可获得3%至5%的增长，利润增长速度亦将快于收入增长。

值得关注的是，集团正推进香港市场「Giordano 2.0」重塑计划，陈嘉纬指，目前在港拥有48间门店，约30间逐步完成2.0模式的改造，同时计划进驻此前未覆盖的购物中心，吸引年轻消费群体，而其中位于皇后大道中的重装修门店将以「Giordano Ladies」于4月中重新开业。

去年盈利2.17亿元增0.5%

佐丹奴2025年全年盈利2.17亿元，按年增0.5%。拟派发末期股息每股6.4 仙，较2024年度的6仙，按年增6.7%。末期息连同中期息每股派7.5仙，全年度派息率103.7%。全年核心业务收入与去年持平，其中线上业务销售按年升9.9%，由「数位先导」策略带动。

佐丹奴指，⁠香港及澳门去年度下半年收入表现向好，尤其10月及11月，带动全年收入整体下跌幅度收窄至1.4%；其中Giordano Ladies下半年在香港销售额大增8.1%，上半年则增长约1.8%。港澳地区线上业务在下半年大幅增长40%，加上上半年的按年持平，令全年香港及澳门线上销售按年增长18.2%。

此外，在海外地区下半年收入增长亦优于上半年：泰国和海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）下半年收入分别增长9.6%和7.8%，相对上半年则分别下跌0.8%和增长1.9%，马来西亚亦由上半年收入增长持平，到下半年录得5.3%增长。