特朗普TACO港股超卖后反弹 战事下整体跌势未改｜古天后

3月24日，部份时间有阳光，日间相当温暖。美国总统特朗普又TACO，本来话要炸伊朗啲发电厂，突然宣布攻击行动押后5天，战事略为缓和，美股周一报复式反弹。道指最多曾升逾千一点，国际油价一度倒插超过14%。不过，伊朗方面否认与美国展开谈判，伊斯兰革命衞队空天部队司令穆萨亦称当前战斗将持续进行。伊朗外交部发言人亦表示喺过去24日冲突中，伊朗并未与美国进行任何谈判，消息令美股升幅大为缩窄。道指大幅高开226点后，升幅曾扩大至1135点，高见46712，收市道指升631点或1.38%，报收46208；标指升74点或1.15%，报收6581；纳指升299点或1.38%，报收21946。重磅股中，Tesla收市反弹3.5%，亚马逊升2.4%，Nvidia升1.7%。

纽约期油一度急跌14.11%，低见84.37美元，收市跌幅收穿庄10.28%，报88.13美元，今早于亚洲时段则重上90美元。不过㖊晚油价急布兰特期油一度大冧14.43%至96美元，收报99.94美元仍挫10.92%，带动美国航空、达美航空及联合航空录介乎2.7%至4.5%升幅。3M攀升3.8%，为升幅最大道指成份股；UnitedHealth跌2.2%，为表现最差道指成份股。战事缓和，现货金曾跌8.75%，斯低见4099.17美元，其后急弹至4406.87美元收市。瑞银行政总裁Sergio Ermotti于彭博电视访问中称，能源价格依然高企一段时间，对供应链构成通胀压力。客户尚在消化中东局势全面影响，整体而言仍保持冷静，资产配置上未有重大变化。国际油价大幅回落稍为缓和通胀忧虑，美国10年期债息曾倒跌7.91个基点，至4.3005厘，对息口较敏感嘅2年期债息大降10.2个基点，至3.792厘。加密货币「一哥」比特币最多反弹6.5%至71782美元。美汇指数一度回落0.77%至98.88日圆涨0.76%至158.02兑每美元。日本财务省负责国际事务的副大臣三村淳扬言，将视乎需要采取一切措施应对市场投机性波动，原油市场投机性波动正影响汇市走势。

岛型底顶部25121为升跌关键

昨日港股反复走软，因中东战事持续，特朗普曾于周末发最后通碟，威胁伊朗若不开放霍尔木兹海峡，将猛烈攻击当地石油设施，消息刺激纽约期油价格重上100美元，但同时亚洲区内股市急跌，港股低开低走，恒生指数一度跌逾千点，最终收市跌894点或3.54%，报收24382。不过情况于夜期时段幅扭转，特朗普又指过去两日与伊朗领导人进行建设性对话，固此推迟对伊朗嘅军事行动，特朗普TACO刺激美股急速反弹，港股于ADR及夜期时段重返二万五水平，今早黑期则于24900水平徘徊，料今早大市高开反弹。不过昨日恒生指数遗下24789-25121巨型下跌裂口，而今早大市料以上升裂口跳升高开，以上升裂口回补昨日部份下跌裂口，技术走势上将出现一个岛型底，岛型底顶部25121为后市升跌关键，而此水平刚好为250日线之所在。

美伊战争未完 市况反复料维持

虽然目前中东战事有所缓和，但实际上战事仍未结束，纽约期油亦处于90美元水平附近，远较美伊战争开打前，纽约期油于60-65美元高出近五成，如石油供应无法回复正常水平，油价持续高企，仍会对通胀构成威胁，并拖累全球经济表现，对股市带来压力。预期喺美伊战争未正式结束，各地股市、油价及金价仍会受相关消息影响，但港股昨日急跌再于ADR急弹，反复表现将维持一段时间。短线反弹料25150-25250有一定阻力，下一阻力为25450/25650，大市除非能重返26000水平之上，突破下降轨并修复所有移动平均线，方能扭转弱势。而短线首个支持为昨日跌裂口顶部约24750，下一支持为24450，下方较大支持为24000-24200，一旦跌穿24000，跌势将加剧，下方支持为23600。不过以月波幅计算，本月波幅已达2200点，有人估计本月高低位已见，短线技术超卖反弹，但整体跌势未扭转。

古天后