恒指半日升447点 友邦升5.7% 药明康德绩后扬近9%｜港股开市

美伊战事缓和，承接美股升势，恒指今早高开377点，大市升幅一度收窄至173点，低见24555点后再发力，半日升447点或1.84%，报24829点。成交金额1,495.86亿元。

科指半日升67点或1.42%，报4779点。科网股普遍向上，腾讯（700）升1.82%；阿里巴巴（9988）升1.58%；美团（3690）升2.48%；今日将公布业绩的小米（1810）升1.37%。

药明康德（2359）及老铺黄金（6181）绩后分别升8.86%及7.69%。康师傅（322）去年多赚20.5%，半日升6.73%。

恒地（012）去年核心基础盈利升6%，中午收报30.48元，升1.53%。

友邦（1299）升5.79%；汇丰（005）任命首位首席人工智能官，半日升2.52%。

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0930：中东紧张局势缓和，美股道指曾抽升逾1100点，国际油价曾挫14%。道指收市升631点或1.38%，报46208点；标指升74点或1.15%，报6581点；纳指升299点或1.38%，报21946点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.86%，报6800点。

美国总统特朗普称，与伊朗进行了「强而有力」的对话，已形成协议要点，美伊可能在5天内甚至更短时间内达成协议，惟伊朗否认与美国展开谈判。

憧憬战事快将结束，纽约期油收市挫10.28%，报88.13美元；布兰特期油收报99.94美元挫10.92%。现货金曾插8.75%，每盎司低见4099.17美元。重磅科技股普遍上升，英伟达涨1.7%，苹果涨1.41%，Alphabet涨0.35%，微软涨0.3%，亚马逊涨2.32%，台积电涨2.8%，Meta涨1.75%，博通涨4.08%。

阿里传发布重要晶片产品

港股方面，恒指高开377点，开报24759点。腾讯（700）升1.92%；小米（1810）绩前升1.06%；美团（3690）升0.26%。阿里巴巴（9988）升1.92%，据报旗下达摩院将发布重要晶片产品，直指AI Agent算力需求。

友邦（1299）升4.28%；汇丰（005）升3.86%；中银香港（2388）升1.92%。

药明康德（2359）升3.99%，该公司去年多赚105.2%，并预计2026年收入增长18%至22%。

老铺黄金去年多赚230%

老铺黄金（6181）高开10.4%，该公司去年赚46.68亿元，按年大增230%，拟派末期息每股人民币11.95元，较前一年每股6.35元大升88%。

北水动向方面，周一南下资金净买入港股297.28亿港元。盈富基金(2800)、南方恒生科技(3033)、恒生中国企业(2828)分别获净买入132.69亿港元、65.33亿港元、48.43亿港元；中芯国际(981)、阿里巴巴(9988)分别遭净卖出5.16亿港元、6,522万港元。

