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美伊战事谈判现曙光 道指早段抽升800点 油价急挫14% 专家：市场蓄势反弹

股市
更新时间：19:45 2026-03-23 HKT
发布时间：19:18 2026-03-23 HKT

美国总统特朗普在社交平台表示，与伊朗谈判有「有成效的对话」，并指示暂停对伊朗发电厂及能源基础设施的一切军事行动，为期五天。消息提振市场信心，道指早段抽升逾800点。

美元长债息急回

道指升834点，报46411点；标指升97点，报6603点；纳指升359点或1.7%，报22006点。美元急回，跌穿100关，报99.31，跌0.2%；10年期债息低见4.305厘，跌7.5点子。

市场憧憬中东局势缓和，国际油价急回，纽约期油一度急插14.1%，见每桶84.37美元。

科技股回勇，Nvidia（NVDA）、特斯拉（TSLA）及亚马逊（AMZN）升逾2%。

早前特朗普发出最后通牒，指如伊朗不完全开放霍尔木兹海峡，美方将摧毁该国发电厂。该最后通牒原定本港周二早上8时到期。

市场释放严重超卖

KKM资产管理创办人Jeff Kilburg形容，市场终于找到摆脱重大不确定性及严重超卖的方法。B. Riley财富管理首席市场策略师Art Hogan亦表示，「市场就像蓄势的弹簧一样」，一直渴望任何利好讯号，而是次美伊对话消息令能源价格下行，便可满足投资者预期。

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