中石化称战争时间长于预期 次季成品油市场「保供无虞」 表明不采购伊朗原油

中东战局扰乱全球能源供应链，中石化（386）副董事长赵东表示，战争时间长于预期，但集团第二季即4、5月的成品油市场保供无虞，正积极采购沙特经亚丁湾港口出口原油资源，同时拓展非中东地区资源采购，且表示出于法律风险考量不采购伊朗原油。

生产方面，赵东指3月份公司仅对加工量进行5%左右的轻微调整，同时对煤化工「开足开满」， 优先保障成品油供给。谈及油价调整，赵东表示，成品油价格遵循发改委《石油价格管理办法》，每十个工作日进行评估，亦遵循「兼顾价格公式与群众承受力」的原则，属于合理适度调整。

对于市场关注的油价波动，赵东表示，油价维持100美元以上的时长取决于战事发展，动荡导致运保费及成本提高，公司将通过产业链协同化解成本压力。他续指，现时确有一批装船的油轮无法靠港管理，但强调这部分占比很少，且主要来自联合石化透过第三方代理进行的市场化运作。

页岩油方面，董事长侯启军表示，未来潜力很大，将集全集团之力攻克页岩油发展，把资源转化成产量。

去年少赚34% 削减息

期内，中石化纯利324.76亿元（人民币，下同），按年跌33.6%；营业收入2.78亿元人民币，按年跌9.5%；末期息按年减少20%至0.112元；每股基本盈利0.268元，按年减少33.7%。

集团公布，经营收益为486.08亿元，按年跌31.2%，主要归因于油价下跌，公司原油和石化产品价格持续走低导致库存减利，境内汽柴油销量和价差下行，以及化工品毛利下降。