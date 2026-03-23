韩股今早曾跌逾6% 相关ETF上周录资金流入 券商撑牛市基本面未变

美伊战争进入第四周仍未有缓和迹象，亚太区股市再迎震荡，其中韩国KOSPI指数今早一度重挫逾6%，低见5409点；暂报5511点，续跌约4.7% 。此外，韩国综合股价指数200期货（KOSPI 200）于开盘18分钟曾跌逾5%，触发熔断机制，程序化交易暂停5分钟。不过，有分析认为，韩国相关ETF在此轮震荡中整体呈现资金净流入态势，并预期韩股牛市基本面未变。

今年至今仍升近30%

虽然本月韩股虽然回落，但今年至今仍升近30%，几乎跑赢全球主要指数。本港和内地大部分投资者未能直接买卖韩股，令交易所买卖基金（ETF）成为部署韩国资产的核心渠道。

本港ETF发行商南方东英向本报表示，在此轮震荡中，韩国相关ETF整体呈现资金净流入态势，并引述数据指旗下南方东英SK海力士每日杠杆（2x）产品（7709）和南方东英三星电子每日杠杆（2x）产品（7747）3月初至上周四（19日）分别录得总净流入70亿元和40亿元，交易近期确有成所上升，随著强劲的资金流入，市场解读这次波动解为建仓机会。

南方东英：三大核心因素仍在

据彭博截至3月5日数据显示，全球追踪韩国的杠杆ETF年内净流入已达44亿美元，有望创单季新高，年初至3月初，全球透过ETF流入韩国市场的资金净流入规模已超60亿美元。

南方东英指出，当前中东局势是韩国股市最大不确定因素，但支撑韩股牛市的三大核心因素依旧存在，包括半导体超级周期、企业盈利的持续上调，以及政府推动的股东友好型监管改革。光大证券国际证券策略师伍礼贤则表示，三星和海力士作为韩国综合指数前两大权重股，预期将继续受惠AI发展带来的长期利好，继而带动指数后市仍有上升机会。

