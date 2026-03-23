恒指半日挫近900点 友邦汇控领跌 黄金股集体暴跌 新能源车股逆市造好｜港股午市

美伊战争踏入第四周，目前仍未有缓和迹象，市场避险情绪高涨。恒指今早低开488点后，跌势持续，最多曾跌881点，低见24396点，截至中午收报24402点，跌875点或3.46%，半日成交1,923.75亿元。科指方面，中午收报4721点，跌151点或3.1%。

吉利及比亚迪逆市向上

蓝筹股普遍下跌，友邦保险（1299）半日跌逾7%，连同汇控（005）及阿里（9988）分别跌4.2%及3.6%，为领跌恒指最主要股份；相反，仅两只股票录得升幅，分别为吉利汽车（175）升4.2%至20.34元；以及比亚迪（1211）升0.67%至104.5元。有机构认为，国际油价持续走高，有望加速新能源车订单及销量回暖。

另一方面，中国宏桥（1378）成表现最差蓝筹，其公布去年业绩差过市场预期，截至中午跌11.7%至30.46元。在金价急跌下，黄金概念股亦集体下跌，当中赤峰黄金（6693）复牌暴跌近25%；灵宝黄金（3330）跌近15%；老铺黄金（6181）跌10.7%；山东黄金（1787）跌8.7%；紫金矿业（2899）跌5.3%。

内险股全线下跌 国寿跌逾7%

除了资源股外，内险股亦全线下跌，中国人寿（2628）跌7.46%；中国平安（2318）跌5.99%。消息面上，有指近日有中小保险公司因偿付能力新政减仓，并可能是A股市场波动主要原因之一。

个股方面，巨星传奇（6683）一度升14%，中午收盘升逾10%，主要因周杰伦最新专辑《太阳之子》将在3月25日全球数字发行。此外，雅迪（1585）去年纯利预计逾29亿，加上有分析指油价冲击，或许会成为亚洲两轮车电动化的一个关键节点；雅迪中午收市升10%至12.07元。

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美国总统特朗普警告伊朗48小时开放霍尔木兹海峡，否则会采取军事行动，中东局势再度升温。有分析指，霍尔木兹海峡尚未有任何恢复正常运作迹象，加上港股短期内仍处于反复向下格局，恒指有机会跌穿25000点。

腾讯旗下微信推「ClawBot」插件

恒指今早低开488点，报24789点。科网股普遍受压，腾讯（700）旗下微信推出微信「ClawBot」插件，支持接入OpenClaw，惟股价开市跌2%；阿里（9988）股价亦跌2.3%；将于本周放榜的美团（3690）及小米（1810）分别跌1.7%及0.9%；京东（9618）则跌1.9%。此外，百度（9888）旗下DuMate正式上线，为内地首个国产企业级龙虾产品，惟股价跌逾4%。

赤峰黄金获紫金入股成大股东

个股消息中，赤峰黄金（6693）获紫金入股成单一最大股东，惟股价急跌近19%。赤峰黄金单一最大股东李金阳将出售2.4亿股A股，总代价约100亿元人民币；同时，集团配售3.11亿股予紫金黄金，认购价每股30.19元，较停牌前收市价30.19元折让逾28%，总代价约93.86亿元。完成后，李金阳将出清所有持股。

其他黄金相关股亦见受压，其中紫金（2899）跌逾5%；同系紫金黄金国际（2259）跌2.3%；山东黄金（1787）跌4.5%；招金（1818）亦跌4.3%。

梁杰文：暂看不到利好港股消息

宏高证券投资经理梁杰文表示，目前外围局势较差，近期蓝筹业绩表现也不理想，暂时看不到利好港股的消息，对后市展望保守，预计恒指或会跌穿25000点，且反弹力度偏弱。

曾永坚：短期仍处反复向下格局

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，霍尔木兹海峡尚未有任何恢复正常运作迹象，港股短期内仍处于反复向下格局，恒指后市若跌穿25000点心理关口，下个关键支撑位将在24500至24600点。他续指，市场忧虑中东局势持续恶化会引发连锁反应，包括能源供应危机、石化产业链中断，甚至美国联储局可能重启加息。

他还说，内地经济问题主要被楼市拖累，特别是消费信心严重受损，即使人行降准或减息，最多只能为内地股市和香港股市带来昙花一现技术性反弹，无法扭转市场对中国经济前景的悲观预期。

美团及小米本周公布业绩

另一方面，今周将迎来美团（3690）及小米（1810）重磅股业绩。曾永坚表示，腾讯（700）和阿里巴巴（9988）作为市场最寄予厚望的科技股，其平淡或欠佳的业绩表现已令市场失望，虽然接下来还有美团和小米等科技股公布业绩，但市场对它们并未抱太大期望，意味着即使个别公司业绩略超预期，也难以改变整体港股走弱的趋势。

梁杰文则指出，若其后出炉的蓝筹股业绩欠佳，将会令现时港股雪上加霜。此外，老铺黄金（6181）、泡泡玛特（9992）及蜜雪集团（2097）等新消费股，以及建行（939）及工行（1398）等内银股，亦于今周派发成绩表。

外围方面，G7外长会议将于本周四和五举行，以寻求外交途径解决中东冲突；同时最新美国初请失业金、3月制造业和服务业PMI指数将于本周内陆续公布。

