五新股开招共筹53亿 孖展全足额 飞速创新暗盘升近4成 最多赚1930元

本港新股市场维持热闹，昨日德适生物（2526）、同仁堂医养（2667）、瀚天天成（2726）、极视角（6636）、华沿机器人（1021）五只新股开始招股，合计集资逾53亿元。新市场认购反应热烈，截止昨晚五只新股首日孖展均已足额，上述新股均于本月30日挂牌上市。两只新股昨日暗盘均高收，飞速创新（3355）升逾4成，一手帐面最多赚1930元。另外，传字节跳动旗下汽车资讯与交易平台懂车帝已聘请投行花旗和高盛，负责来港上市安排。

懂车帝IPO传聘花旗高盛

外电昨日引述消息报道，懂车帝已聘请花旗和高盛作为其IPO的负责投行，惟不排除懂车帝的未来可能会增聘其他银行。自2月以来该公司来港上市的消息不断，传懂车帝拟集资10亿至15亿美元，约78至117亿港元。

昨日开招的新股当中，集资额最高是碳化硅外延芯片供应商瀚天天成，该股拟发行约2149.21万股，一成香港公开发售，招股价为76.26元，集资约16.39亿元，每手50股，一手入场费3851.46元，中金为独家保荐人，基石投资者为厦门国资委控制的厦门先进制造业基金，认购7.74亿元。该股昨日孖展认购额已录得超购2.95倍。

华沿机器人暂孖展超购最多

华沿机器人是集资额第二大新股，亦是一家以特专科技公司规则（18C章）上市的企业。该公司是内地协作机器人公司，拟发行8078.5万H股，约5%香港公开发售，招股价为17元，集资约13.73亿元，中金及德银为联席保荐人。基石投资者包括高瓴资本旗下HHLRA、广发基金等，认购金额合共9840万美元，约7.7亿元，占发售股份约56%。另外该公司昨晚孖展已超购33.94倍，暂为孖展超购最多倍的新股。

德适生物是开发医学影像产品的公司，拟发行799.92万H股，约一成香港公开发售，招股价介乎95.6至112.5元，集资约9亿元。华泰国际为独家保荐人，是次招股未有引入基石投资者。另外该公司已录得超购4.47倍。

至于同仁堂旗下中医医院同仁堂医养则拟发行1.08亿H股，集资8.98亿元，一成香港公开发售，招股价介乎7.3至8.3元。中金为独家保荐人，基石投资者引入航空港科技资本、Aurora SF合共认购3.89亿元。该股孖展额已超购3.81倍，另外，同样以18C章上市的AI计算机视觉解决方案商极视角则拟发行1248万H股，招股价约40元，集资最多4.99亿元，5%在港作公开发售。中信证券为极视角独家保荐人 ，并引入政金国际及GKI为基石投资者，投资金额4720万元。该股孖展已超购27.31倍。

广合科技首挂升33.6%

飞速创新于富途、耀才、辉立三大暗盘交易场升44%至46.4%，不计手续费最多赚1930元；至于国民技术（2701）则升7.8%至9.2%，最多赚198元。另外昨日首挂新股广合科技（1989）收报96元，较招股价71.88元升33.6%，不计手续费，一手帐面赚2412元。

