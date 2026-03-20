中东局势或升战 市场转軚睇今年加息 道指早段跌300点 SMCI大插29%

中东局势紧张，据报美国将向中东增派三艘军舰和数千名海军陆战队，市场亦开始预期今次息口不减反加，美股在「三巫日」进一步受压，道指早段跌300点。

道指报45712点，跌309点；标指报6540点，跌66点；纳指报21786点，跌304点或1.4%。

10月加息机率达50% 长债息抽升

利率期货显示，市场主流预期今年10月加息的机率，达到50%，完成扭转过去一直预期的减息步伐。美元指数见99.798，升0.6%；10年期债息见4.374厘，大升11.9点子。

科技股受压，特斯拉（TSLA）跌逾2%，Meta（META）亦跌近2%。超微电脑（SMCI）卷入走私案件，股价急挫29%。

专家：投资者不想持仓过周末

Kerux Financial投资总监David Laut指出，投资者正忧虑周末出现更多中东负面消息，正在假前纷纷平仓。