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永利澳门去年经调整EBITDA跌9% 末期息增派两成

股市
更新时间：22:01 2026-03-20 HKT
发布时间：22:01 2026-03-20 HKT

永利澳门（1128）公布去年全年业绩，经调整EBITDA录得74.8亿元，按年下跌8.9%，纯利16.3亿元，按年减少49%。派末期息0.223元，按年增加20.5%。

娱乐场收益升3.39%

期内，经营收益289.89亿元，按年增加0.9%；娱乐场收益244.18亿元，上升3.4%。该集团指，主要是由于永利皇宫的娱乐场博彩量增加，惟部分被永利澳门贵宾赌枱收益的减少所抵销。

贵宾赌枱转码数总额增15.8%

永利澳门指，贵宾赌枱收益按年增加0.9%至49.4亿元，贵宾赌枱转码数总额则按年增加15.8%至1630.2亿元，惟被贵宾赌枱收益占转码数百分比下降所抵销；中场赌枱收益按年增加2.3%至227.5亿元，中场赌枱投注总额按年增加7.1%至1106.4亿元，惟被中场赌枱收益百分比下降所抵销。

非娱乐场方面，非娱乐场收益净额（包括客房、餐饮以及零售及其他收益）减少10.8%至45.7亿元，占经营收益总额的15.8%；客房收益按年减少22.0%至2025年的18.5亿元，主要是由于平均每日房租下降所致。
 

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