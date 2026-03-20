宇树科技申上海IPO受理 拟集资42亿人民币 势成「人形机械人第一股」 创办人年仅36岁

据上交所网站信息披露，内地机械人初创公司宇树科技的科创板IPO申请已获受理，拟集资金额42.02亿元人民币，有望成为科创板「人形机械人第一股」。

「杭州六小龙」之一的宇树科技，其机械人在2025年亮相央视春晚，载歌载舞，备受瞩目。国家主席习近平去年与科技企业家会面，宇树科技创办人王兴兴亦列席其中，更获安排发言，会后他表示「在场的所有民营企业家都感受到了总书记的鼓舞，让大家对未来企业的方向奠定了一个很好的基石，让大家放开自己的手脚。」

该公司的人形机械人在2026年央视春晚再度亮相，带来了升级版的武术表演《武BOT》。其最新的人形机械人G1、H2与真人武术演员同台，流畅地完成了后空翻、倒退跨越障碍等高难度动作，更手持长棍、双节棍等兵器，甚至表演了一段醉拳，再成为内地热话。

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去年出货量逾5500部

成立于2016年的宇树科技，去年6月完成的C轮融资，当时投资方包含中国移动、腾讯、阿里等。宇树科技控股股东。宇树科技于去年11月中已完成上市辅导工作，据去年7月的上市文件披露，公司实际控制人为王兴兴，合计控制公司34.7630%股权。

该公司今年初透露，去年人形机械人出货量超过5,500部，订单量比出货量更高；而去年本体量产下线数量超过6,500部。宇树当时公布的数据，显著高于多家市场研究机构的预估数值。

王兴兴早前透露，宇树科技2025年的人形机械人出货量已居全球第一。今年目标出货量将达到1万至2万台。

王兴兴自少有数理天份

宇树科技创办人王兴兴年仅36岁，1990年出生于浙江余姚一个普通家庭，据报从小极其内向，是「偏科天才」，英语成绩尤其糟糕，「单词就是记不住」，在高中数百场英语考试中，他只及格过3次，但数理化成绩优异。

他从小亦展现出惊人科技知识，小学时期曾捣鼓出一款风力小车，初中则尝试手工制作微型涡轮喷气发动机。2009年，王兴兴考入浙江理工大学机电专业，对人工智能和神经网络产生了浓厚兴趣，开始把爱好变成现实，仅用200元成本就做出了双足机械人。

王兴兴在进入上海大学读研究生后，在导师支持下研发出XDog四足机械人，发现「那些顶尖大学的人也不过如此」。他所研发的机械人「比海外顶尖教授的实验室做的还要好一些。」

工作两个月便辞职创业

王兴兴毕业后被深圳大疆录用，但仅工作两个多月后便辞职创业，创立宇树科技，最先选择研发四足机械人，七八年间从每秒3.3米奔跑速度的Laikago，到成本压缩至9.9万元的通用人形机械人G1，令宇树科技成为「杭州六小龙」之一。

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