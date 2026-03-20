小鹏第四季首录季度纯利3.8亿 经调整净亏损收窄九成 料今年首季交付量少30%

小鹏汽车（9868）去年第四季经调整净收益5.1亿元（人民币，下同），前一年同期为亏损13.9亿元，同时首次录得季度盈利，期内净收益3.8亿元，2024年同期为亏损13.3亿元。

今年首季收入料跌逾16%

小鹏预计，今年第一季汽车交付量介乎6.1万至6.6万辆，按年减少约29.8%至35.1%。而总收入预计介乎122亿至132.8亿元，按年减少16%至22.8%。

今年首两个月交付量方面，小鹏1月交付20,011辆，2月交付15,256辆，累计35,267辆。

上季毛利率21.3%创新高

小鹏上季总收入222.5亿元，按年升38.2%，按季升9.2%；汽车销售收入190.7亿元，按年升30%，按季升5.6%；汽车总交付量11.62万辆，按年增加27%。第四季整体毛利率达21.3%，按年提升6.9个百分点，再创新高。

全年经调整净亏损收窄九成 研发开支增47%

全年业绩方面，小鹏总收入767.2亿元，按年大增87.7%。经调整净亏损4.6亿，收窄91.7%。净亏损11.4亿元，大幅收窄80.3%，符合市场预期。全年汽车销售收入683.8亿元，按年增长90.8%，主要受交付量增加带动。汽车毛利率12.8%，按年提升4.5个百分点，受惠于成本持续下降及车型产品组合改善。服务及其他收入83.4亿元，按年增长65.6%。

2025年全年交付量为42.94万辆，按年增长125.9%。研发开支94.9亿元，较2024年的64.6亿元增加46.9%。公司于今年3月发布第二代VLA智能驾驶系统架构及部署计划。

顾宏地：实现与传统车企迥异盈利路径

小鹏董事长何小鹏表示，公司正处物理AI应用的历史性转折点，将扩大AI汽车全球市场份额，推动L2+辅助驾驶向L4自动驾驶跨越，实现高阶人形机器人规模量产。

副董事长顾宏地指出，公司透过以技术领先驱动的商业模式，达成与传统车企迥异的盈利路径。截至去年底，公司在手现金476.6亿元，为物理AI研发提供坚实保障。