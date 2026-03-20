煤气去年纯利近持平 核心利润升4% 末期息维持0.23元 指绿色燃料推动增长

中华煤气（003）去年纯利56.88亿元，按年微跌0.4%。撇除非经营性损益及物业重估变动的核心利润为60亿元，上升4%。末期息每股0.23元，全年共派0.35元，均按年维持不变。期内收入543.26亿元，按年减少2.1%。

煤气指出，经过几年来的业务及架构重组和实施发展战略，已取得关键进展和成果，从传统的能源公司，升级为拥有绿色能源科技的企业，将引领该集团在未来一段时间继续保持竞争力。该集团指，将继续实施双轮驱动战略，公用业务是集团利润的稳定器，而「海陆空」的绿色燃料业务及可再生能源，将成为驱动增长的动力。

香港燃气业务售气量微升

香港公用业务方面，受惠机场第三跑道开通及粤车南下等因素，酒店、主题乐园等旅游相关行业带动售气量，惟港人消费模式转变影响餐饮及零售业，工商业售气量跌2.6%。住宅售气量则受频繁台风及清凉天气影响，录得2.4%升幅。整体售气量微升0.1%，年内新增客户1.9万户，总客户达206万户。

内地城市燃气新增客户178万户

连同港华智慧能源（1083）在内，该集团内地城市燃气项目共325个，新增客户178万户，总客户达4427万户。全年总售气量363.5亿立方米，与上年基本持平。城市燃气平均价差为每立方米0.54元人民币，按年增加0.02元人民币。

新能源业务持续扩张 可持续航空燃料产能翻倍

可再生能源方面，分布式光伏年内新增并网500兆瓦，累计并网装机容量达2.8吉瓦，光伏发电量增长36%至24.8亿度电；工商业储能签约1041兆瓦时，售电交易量达84亿度电。

可持续航空燃料方面，马来西亚新厂投产，年总产能由35万吨提升至77万吨，实现翻倍。

绿色甲醇方面，煤气与佛燃能源合资成立VENEX，内蒙古厂房2026年可提升年产能至15万吨，计划2028年进一步增至30万吨。广东佛山新厂房预计2027年底落成，2028年首期产能可达20万吨，届时「一南一北」两个厂房年产能合共将达50万吨。