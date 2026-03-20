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太兴去年赚1亿元 增长72% 派息多一倍 正推动品牌间资源整合

股市
更新时间：16:36 2026-03-20 HKT
发布时间：16:36 2026-03-20 HKT

太兴（6811）去年全年纯利1.08亿元，按年升72.4%，每股盈利11.12仙。派末期息0.05元，按年增加一倍。

太兴指，面对港人北上消费常态化、行业竞争加剧以及消费偏好转变等结构性挑战，集团将聚焦产品创新，以全面提升营运效率和抗逆能力，并将秉持「稳中求进」的方针，持续优化品牌与店舖网络，审慎把握拓展节奏，推动品牌间的资源整合与价值深化。

毛利率轻微下降0.4个百分点

期内，该公司录得收入35.38亿元，按年增加7.5%；毛利率73.5%，下跌0.4个百分点。该公司表示，尽管原材料价格波动，但已透过持续推动源头采购及食材替代方案等措施，以维持毛利率。

太兴指出，去年透过持续精简流程及控制成本，促使主要核心品牌的经营溢利率录得上升，亦带动港澳地区盈利表现，而且内地的整合策略已渐见成效。

年内净增13家分店共经营224间餐厅

截至去年底，太兴集团餐厅网络拥有224间分店，较前一年净增13间，其中198间位于香港及澳门、26间位于内地，内地分店里有16间位于大湾区。

亚参鸡饭及靠得住收入双位数增长

按照不同品牌看，太兴指，「太兴」作为集团的旗舰品牌，仍为最主要的收益来源，收益按年增长5.7%至13.31亿元；「敏华冰厅」为集团第二大收益来源，收益达9.09亿元，按年增2.6%；「亚参鸡饭」收益约2.75亿元，按年增长10.4%，于年内在香港新增3间分店，令品牌总店舖数量增至22间；「靠得住」全年收入及利润均实现增长，收益按年增长25.8%至1.74亿元，年内共开设3间分店，包括1间搬迁店铺，令总店舖数量增至12间。

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